Comenzó desmonte de varios tramos de ciclorrutas en Bucaramanga ¿Qué viene ahora?

En tal sentido, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio García Rovira, Iván Leal, manifestó que “aunque desconozco el respaldo técnico y jurídico que tiene la Alcaldía de Bucaramanga para haber tomado esta decisión, si es claro que la sentencia de septiembre del año pasado le dijo al Municipio que debía revisar el corredor cinco de la ciclorruta (que abarca Real de Minas y la calle 55) para que cuando ocurra una emergencia se pueda hacer un sobrepaso de algún vehículo de emergencia. Para el caso de esta vía de un sólo carril, no es posible hacer la maniobra. Las congestiones son muy fuertes”.

2,8 % de hogares de la ciudad tiene bicicleta, según la actualización del Plan Maestro de Movilidad.

Por su parte, Rubén Darío Acevedo, representante del sector hotelero de la zona argumentó que “esta ciclorruta era un obstáculo para el comercio. Había trancón constante y los clientes de nuestros negocios no se acercaban porque no podían acceder a los establecimientos comerciales y hoteles del sector”.

20 kilómetros de ciclorrutas existen en Bucaramanga y gran parte de ellas registran averías.

El futuro de estos trazados

El concejal Cristian Reyes dijo que “desde el Concejo convocamos unas mesas de trabajo, articulamos con la comunidad y la Alcaldía para que se definiera que este tramo fuera removido de esta zona, y se reubique en el proyecto del ‘Par Vial de la calle 54’, que comunicará a Real de Minas con Cabecera. En esta obra si tendrán una planificación y van a tener unos espacios acordes”.

A su turno, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio García Rovira, Iván Leal, consideró que “si demolieron ese tramo del corredor cinco, tendrían que demolerlo todo”, es decir toda la ciclorruta que atraviesa la Ciudadela Real de Minas.

El líder comunal dijo que “la sentencia también manda a corregir las ciclorrutas de la calle 41 y la calle 33. Yo solicité en mi apelación al Tribunal que se revisen todos los corredores con la posibilidad de que también sean demolidos. Si la Alcaldía de Bucaramanga ya dio este paso al frente, lo justo es que se termine de demoler el corredor cinco”.

Iván Leal expresó que “desde que concibió este proyecto, se advirtió que la ciclorruta nacía muerta. Los estudios que reveló el año pasado ‘Bucaramanga Cómo Vamos’ nos confirmaron que de un 3 % de viajes en bicicleta, que se registraron en el 2019 y que le dieron sustento a su construcción, ahora estamos en el 0,9 %. Esto tiene mucho sentido. Representa un riesgo para los mismos ciclistas utilizar este corredor desde que las motos y los carros invadieron estos carriles”.

En 2021, la corporación Ciclaramanga reveló una encuesta en la que el 54,5 % de las personas consideraron que las ciclorrutas de Bucaramanga se diseñaron mal.

Asimismo, en la actualización del Plan Maestro Metropolitano de Movilidad, el 92,7 % de los encuestados dijo que no usaba la bicicleta porque no tenía, un 2,9 % dijo que prefería no usarla, un 1,9 % porque demora más la llegada, un 0,9 % por inseguridad ciudadana y otro 0,9 % por inseguridad vial.

