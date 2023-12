$!Comerciantes protestan en la Alcaldía de Floridablanca y piden control a las ventas informales

Con megáfono en mano y carteles, decenas de comerciantes y campesinos llegaron este lunes hasta las afueras de la Alcaldía de Floridablanca, para exigir controles efectivos y contundentes por parte de las autoridades locales.

“Tuvimos que tomar medidas drásticas, ya que pasa el tiempo y el Municipio no garantiza una solución. No vemos resultados y el problema cada día está peor. En estos momentos no podemos acercar un vehículo a la zona de carga, porque de una vez se generan problemas con los vendedores”, manifestó una de las comerciantes afectadas.

Además de la ocupación irregular que existe sobre esta bahía de cargue y descargue, los campesinos y hasta los mismos líderes comunales del sector también advirtieron problemas de convivencia e inseguridad ciudadana, relacionados con la presencia de vendedores informales.