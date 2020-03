¿Cómo cuidar su salud ante la mala calidad del aire de Bucaramanga?

Según el monitoreo que realiza constantemente el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, el pasado miércoles empeoró la calidad del aire que respiran los bumangueses. Las cinco estaciones en promedio registraron índices de calidad del aire en niveles rojos al medir la concentración de material particulado PM2,5.

Esto significa que el aire de la ciudad es dañino para la salud de la población en general. Mientras que el nivel máximos permisible de PM 2,5 es de 37 microgramos por metro cúbico, en la estación ubicada en Lagos del Cacique se reportó un promedio de 93 microgramos por metro cúbico. Es decir, un 151.35% por encima de lo permisible de acuerdo con la norma nacional de calidad del aire.

¿Por qué se registra este problema?

Entre la transición de la temporada de seca a la temporada de lluvia suele desmejorar la calidad del aire en Bucaramanga y otras ciudades del país como Bogotá y Medellín, así como en lugares que no tienen las herramientas para hacer mediciones.

Luis Alberto Morales Rincón, exsubdirector Ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga, afirma que esta situación ocurre cada año por diferentes factores como por ejemplo el aumento de los incendios, que en algunos casos corresponden a quemas realizadas por agricultores que recurren a esta acción para preparar el terreno para sus siembras. “Esas partículas están llegando a Bucaramanga y otras ciudades afectando su calidad del aire”.

Esta contaminación sumada a las emisiones que se producen dentro de la ciudad generan mayor concentración de partículas, lo que resulta directamente perjudicial a la salud de las personas.

En la ciudad desde febrero pasado se divisa una capa en la atmósfera, que algunos llaman “calima” y creen que es in-ofensiva. No obstante, investigadores consideran que no es así, afirman que se trata de material particulado.

Luis Carlos Belalcázar, docente de la Universidad Nacional de Colombia asegura que a través de imágenes satelitales han podido confirmar la existencia de un gran número de incendios forestales en Venezuela y Colombia. “En el oriente y en el norte del país esos incendios están generando gran cantidad de emisiones de contaminantes como el material particulado”.

Este fenómeno se registra regularmente todos los años, pero con las nuevas tecnologías se ha evidenciado los proble-mas que implica dicha capa densa.

“Por ejemplo, antes no teníamos información satelital detallada, apenas la tenemos desde el año pasado. Sabemos lo que está pasando, no solo a nivel local sino nacional. Sí hace daño aquella capa, porque contiene material particulado”.

Aquella nube contiene sustancias como el PM2.5, que es el contaminante que tiene efectos en la salud a corto y largo plazo. “No solo aumentan las enfermedades respiratorias. Afecta a personas que tienen enfermedades como hipertensión, fallas cardiacas y accidentes cerebrovasculares. Cuando se está expuesto a esta contaminación, esas enfermedades se agravan. El material particulado está asociado al incremento en tasas de mortalidad en la población. En Colombia se estima que son 8 mil las que mueren al año por problemas asociados a la contaminación del aire. No es algo inofensivo”, advirtió Belalcázar.

El investigador aclara que en el ámbito local las mayores fuentes de contaminación sí son los vehículos. “Sin embargo, se debe revisar también lo que ocurre en la región, en el país, en todo el entorno. Entre febrero, marzo y abril es cuando ocurren los incendios forestales que generan mayor contaminación que se suma a la que ya está en las ciudades, a las que se les agravan los problemas de calidad de aire”.

Sobre el riesgo que podría implicar la mala calidad del aire para facilitar la expansión de la enfermedad COVID-19, aún no existen estudios suficientes para sacar conclusiones.

“No lo sabemos porque el coronavirus es muy nuevo, pero podría ser posible, lo sabremos dentro de algunos años. Con otra clase de virus, en eventos anteriores ocurridos en diferentes lugares del mundo, se encontró que cuando había más contaminación del aire el número de población afectada era mayor”, comentó Belalcázar.

¿Cuáles son las soluciones?

Morales Rincón considera que solucionar definitivamente este problema tomará tiempo. Entre tanto sugiere inculcar a los ciudadanos la práctica de acciones que ayuden a mitigar la exposición a la contaminación atmosférica. “A corto plazo el problema no va a pasar. No es un problema local, es de tamaño regional. Para solucionarlo toca buscar soluciones regionales”.

Para el experto, la restricción del pico y placa ambiental puede ayudar, pero no nos librará del problema definitivamente. “Es una medida ‘paliativa’ que va a permitir que el problema no sea tan grave, pero no lo va a solucionar”.

Morales afirma que el problema se sale del control de las autoridades del área metropolitana. “El incremento en el ni-vel base de las concentraciones se genera por infinidad de factores. Es difícil desarrollar acciones para mitigar esa emisión. Se requiere una acción interinstitucional”.

Asimismo, Luis Carlos Belalcázar considera que acorto plazo deben las autoridades del país ejercer mayor vigilancia para evitar los incendios forestales y apagarlos con prontitud. “A nivel nacional no se ha tomado ninguna acción. Los incendios se registran año tras año entre febrero y abril, pero nunca han hecho control a esta fuente. Se necesitan controles estrictos, el Gobierno Nacional no le ha puesto seriedad al tema”, subrayó.

En el ámbito local, Belalcázar recomienda seguir el ejemplo de Bogotá y Medellín donde se ha hecho renovación del parque automotor, mayores controles a las industrias y a vehículos pesados.

¿Qué deben hacer los ciudadanos en estas condiciones?

Sobre el uso de la bicicleta, Luis Morales afirma que no es conveniente hacer actividad física intensa al aire libre, ya que incrementa la exposición a la contaminación. Sin embargo, el uso de la bicicleta bajo estas condiciones de alta contaminación atmosférica solo podría ser una alternativa, si se toman precauciones para evitar mayor daño a la salud. “Para protegerse existen algunas máscaras. En Bogotá es muy común que la gente lo haga”.

En cuanto al transporte público, Morales está de acuerdo con que actualmente debe evitarse este medio debido al riesgo de contagio por el coronavirus que general la enfermedad COVID-19. Sin embargo, en un contexto normal sí sería buena opción. “Pero se debe garantizar un adecuado servicio para que la gente se suba”.

Así como las anteriores, existe un conjunto de acciones que pueden contribuir a la disminución de las concentraciones del material partirculado, como teletrabajar o compartir el carro. “El número de viajes que generalmente hacen los ciudadanos es con uno o máximo dos pasajeros. Si yo vivo en Cañaveral y voy para Bucaramanga todos los días, podría tratar de compartir el vehículo con algún compañero que viva cera y así disminuir el número de viajes”, señala Morales.

Para el exsubdirector Ambiental dela AMB es importante identificar los comportamientos de los ciudadanos para promover las medidas más adecuadas para los habitantes de la ciudad. “En Bogotá es mucho más fácil andar en bicicleta, por su temperatura y su red de ciclorrutas”.

Una de las principales recomendaciones es que las personas disminuyan su actividad física al aire libre. “Traten de no hacerlo en esta época del año porque no es saludable. Si un colegio saca a los niños a hacer educación física en estas condiciones no es conveniente. Las autoridades deben entregar un mensaje claro a la comunidad sobre lo que deben hacer en este tipo de situaciones”, resaltó Morales.

El experto recordó que a los ciudadanos no solo se les deben entregar los resultados de las mediciones sino que además se les debe indicar cómo actuar según la información recopilada y explicarles cómo este fenómeno les afecta su estado de salud.

Por esta razón, Morales sugiere aprovechar los equipos tecnológicos de la ciudad que miden cada hora el nivel del material particulado para que los bumangueses tomen decisiones que no afecten su bienestar.

“En estos días nos han recomendado ventilar las casas. Pero la gente desconoce en qué momento del día las concentraciones de contaminación son menores. Por ejemplo, se deberían cerrar las ventanas en las noches, cuando se reportan las mayores concentraciones”, afirma.

Control a buses

Tras la suspensión de la medida de pico y placa ambiental en Bucaramanga, el AMB inició controles de emisión de gases a buses de transporte urbano. Entre el 15 y el 18 de marzo fueron evaluados 27 vehículos afiliados a la empresa Cotrander. De este total, 21 (78%) recibieron aprobación, mientras que 6 (22%) fueron rechazados.

Los automotores que superan los niveles de contaminación en este operativo deberán hacer ajustes tecno-mecánicos. Solo hasta que demuestren que están en condiciones óptimas se les volverá a asignar recorridos.

El AMB recalcó que estas revisiones pedagógicas continuarán hasta completar el parque automotor del transporte público colectivo y masivo, estimado en 1.150 vehículos.