¿Cómo será el área metropolitana de Bucaramanga en el 2100?

¿Cómo será el área metropolitana de Bucaramanga en el 2.100? Responder esta pregunta va mucho más allá de enumerar un sin fin de deseos caprichosos que podemos tener como ciudadanos, y es más bien una invitación a pensar nuestro territorio desde sus oportunidades, planearlo teniendo en cuenta sus limitaciones actuales, y actuar en consecuencia con el propósito de convertirlo en un lugar mucho más habitable para todos.

Responder esta pregunta no es entonces un acto de fe, sino un ejercicio consciente de evaluación y planeación, en el que no pretendo dar fórmulas mágicas para resolver los problemas del Área Metropolitana, pero sí espero hacer un buen diagnóstico sobre cinco temas estructurales que mi experiencia me dice que son pilares para la construcción de una región soñada, y por qué no, proponer acciones concretas que nos sirvan para materializarla.