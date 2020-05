Conscientes de la compleja situación por la que se está pasando en este momento por causa del COVID-19, los líderes comunales esperan que el mandatario local, Juan Carlos Cárdenas, sea consecuente y actúe en pro de la comunidad en el Plan de Desarrollo de Bucaramanga 2020 – 2023.

En su consideración, para los líderes el Alcalde debe priorizar en el Plan de Desarrollo temas como el de los subsidios para los servicios públicos, respaldo a la mano de obra local y ayudas humanitarias, entre otras cosas.

Por ejemplo, Henry Plata, líder de la Comuna 8, anotó: “teniendo en cuenta que no se puede trabajar en este momento y ante la incertidumbre de no saber hasta cuándo vamos a estar así por la pandemia, es asignar más recursos para subsidiar los servicios públicos”.

Y recordó que: “no se le olvide que el decreto presidencial 580, dice que los mandatarios locales pueden sufragar las facturas o ampliar los subsidios, y es algo prioritario en este situación”.

Mientras que Clara Inés García, líder social del barrio Antonia Santos, acotó: “teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo por el tema de la pandemia, lo más importante es enfocarnos en las ayudas humanitarias y de los controles para evitar mayores contagios”.

Otro punto considerado relevante por los líderes comunales es el del trabajo, tema en el cual esperan que se garantice el uso de la mano de obra local.

“Lo otro que se debe priorizar, teniendo en cuenta que Bucaramanga no necesita grandes obras y por causa de esta pandemia hay mucha gente sin empleo, es que se se use mano de obra local no calificada, pues muchos contratistas traen sus obreros y así se generaría empleo para la comunidad y se les ayudaría a tener ingresos en esta época de pandemia”, señaló Henry Plata.