Con aplicación mejorarán los niveles de comprensión lectora de estudiantes de Santander

A los 87 municipios del departamento llegará la aplicación ‘Leer Santander’, una estrategia que busca mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de 277 instituciones educativas oficiales del sector urbano y rural.

Desde Zapatoca se hizo el lanzamiento de este proyecto, al que podrán acceder los estudiantes desde cuarto de primaria a grado once.

Además de incentivar el hábito de la lectura se propende por la utilización de las herramientas tecnológicas.

“Esta es una APP santandereana que se ha creado para mejorar la comprensión lectora a través del juego, es una plataforma interactiva, creativa, agradable, que hace que el niño o el adoelscente quiera seguir leyendo cada vez más. Comprensión que es de gran ayuda en el desarrollo de la calidad de la educación, además de prepararlos para lograr puntajes importantes en las pruebas saber, qué les abrirá puertas en las universidades”, destacó María Eugenia Triana, secretaria de Educación de Santander.

Además de los estudiantes se capacitará a cerca de 277 docentes en habilidades digitales, lo que les permitirá avanzar y acompañar a sus alumnos en el proceso.

“El proyecto contempla una infraestructura tecnológica robusta, con un software que permitirá tener conectados 50 mil usuarios y en un formato interactivo”, agregó la Secretaria de Educación.

El proyecto se materializó gracias a recursos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al apoyo de la Dirección Nacional de Planeación, DNP y en alianza con la Universidad de Santander, Udes y Atek Group.

El funcionamiento de la aplicación contiene un componente tecnológico, pedagógico e investigativo, con un formato intuitivo y busca agilizar los procesos de aprendizaje e incentivar a continuar adquiriendo conocimiento. Además es fácil de usar, luego de lecturas cortas aparecerá una pregunta de selección múltiple y un juego, todo se encuentra diseñado para evaluar los componentes educativos y arrojar un diagnóstico de las habilidades cognitivas del estudiante.

Durante 18 meses estará vigente este proyecto educativo y ofrecerá múltiples beneficios en materia educativa, especialmente, a los estudiantes en las zonas rurales más apartadas de la región, debido a que la aplicación no requiere internet.

Juan Camilo Maya, estudiante del Instituto Técnico Santo Tomás de Zapatoca, manifestó que la APP “nos enseña a los muchachos de undécimo grado a prepararnos para el Icfes. Les conté a mis papás que había una nueva aplicación y se emocionaron también porque beneficiará a mi hermana pequeña que se le dificulta leer”, relató.

Omar Santiago Rueda, estudiante de octavo grado de la misma institución educativa mencionó que “a mí me gusta bastante leer y con la nueva aplicación mucho más. Me sentí muy bien cuando la usé, aprendí ortografía que fue el mini juego que más me gustó”.