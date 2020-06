Con ceremonia virtual 490 estudiantes UIS recibieron su grado profesional

En medio de la emergencia desatada en Colombia y en todo el mundo por la pandemia del coronavirus, cientos de jóvenes que culminaron su carrera universitaria han tenido que recibir su diploma por medios virtuales, por correo o contra entrega.

La Universidad Industrial de Santander, UIS, no fue la excepción: allí 490 nuevos profesionales UIS pasarán a la historia como la generación que no tuvo ceremonia de grado presencial por el COVID-19.Pese a ello, la cuarentena no fue un impedimento para recibir sus títulos profesionales.

A través de la plataforma Zoom y con una ceremonia adaptada a las circunstancias le dieron la bienvenida a la vida profesional.

Patricia Casas, docente de la Escuela de Artes de la UIS tuvo que ver a su hijo Óscar Mauricio Mendoza graduarse como Ingeniero de Sistemas en casa, a través de una pantalla.

“Es un cúmulo de sensaciones, lloré mucho porque me imaginaba como docente de la UIS entregando el grado a mi hijo, pero eso se fue transformando con la cuarentena y en el camino me fui haciendo a la idea que la ceremonia iba a ser virtual”, relata Patricia.

A pesar de las circunstancias y de la complejidad de la situación, la fecha no deja de ser especial. Vestidos para la ocasión la familia Mendoza Casas celebró el logro de Óscar Mauricio.

“La ilusión de que un hijo pise el auditorio de la UIS es muy grande, pero hoy en día estamos muy contentos y reunidos en familia celebrando el momento. Instalamos el Video Beam, amplificamos el sonido y vamos a tener un almuerzo familiar con vino y ponqué”.