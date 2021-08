A propósito del tema, Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, previamente había advertido tras la llegada de Delta que “actividades que antes no eran tan riesgosas, como quitarse el tapabocas para compartir un café en un espacio cerrado por dos minutos, ahora serían suficientes para contagiarse”.

¿Qué viene ahora para Santander?

Por lo anterior, Rincón Orozco sugiere que día a día se revisen los números de casos, la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, positividad y la mortalidad, de manera que cuando se detecte un comportamiento inusual las autoridades departamentales tomen medidas. Prácticamente, se debe apuntar a un monitoreo continúo de todos los indicadores.

“Lo más importante es vacunar completamente a la población para evitar las muertes por COVID-19 y continuar con las medidas de bioseguridad y distanciamiento social, porque ya las restricciones que tenían, se levantaron; así que lo que queda ahora es el autocuidado y la responsabilidad nuestra y la corresponsabilidad con el resto de la sociedad de vacunarnos lo más pronto más posible”, acotó.

Para el profesor de la Escuela de Microbiología de la UIS y epidemiólogos de la región es necesario que las tasas de vacunación en el departamento aumenten, a tal punto de que la variante Delta no cause un impacto como lo causó en la India y lo está causando en Europa y Estados Unidos, pero principalmente en el grupo de no vacunados.

“La variante Delta causa estragos en las personas que no están vacunadas porque rápidamente se transmite y causan enfermedad grave en esos pacientes. Las personas vacunadas con el esquema completo pueden infectarlas pero con una severidad muy baja, entonces hay muy pocos casos que pueden llegar a complicarse y necesitar atención en UCI”, afirmó.

A corte del 7 de agosto, el departamento reportó un total de 1.516.091 dosis suministradas de las farmacéuticas Pfizer, Moderna, Janssen, Sinovac y AstraZeneca. Con estos biológicos se logró que 811.242 personas recibieran la primera dosis, 543.143 fueran inmunizadas con dos dosis y 161.706 con monodosis.

Entre tanto, la Gobernación de Santander confirmó que la población Dane en Santander es de 2.306.455. Hasta el 31 julio de 2021, en porcentaje de vacunación se tenía mayores de 80 años, el 74,98%; 75 - 79 años, el 80,47%; 70 - 74 años, el 76,08%; 65 - 69 años, el 67,89%; y, 60 - 64 años, el 64,27%.

En los de 55 – 59 años, el 55,48%; 50 – 54 años, el 47,50%; 45 – 49 años, el 20,92%; y, 40 – 44 años, el 18,05%.

Responsabilidad de todos

“Si mantenemos el autocuidado, nos vacunamos lo más pronto posible y hacemos que todas las personas que están a nuestro alrededor reciban el biológico lo más pronto posible, podemos relentizar o disminuir el incremento de infecciones que pueden estar siendo causado por Delta y eso nos llevaría a que no se implementen restricciones como cierre del comercio, bares, prohibición de eventos masivos y demás”, comentó el experto consultado por Vanguardia.