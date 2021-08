Con más de 473.000 dosis aplicadas, avanza la inmunización contra el COVID-19 en Bucaramanga

De esta misma manera podrá dirigirse a los puntos extramurales en el Centro Comercial Cacique, Colegio el Pilar, Teatrino UIS, Centro Comercial Megamall, Centro Comercial La Isla y Recrear del Norte.

Recuerde que las mujeres embarazadas y lactantes no deben hacer fila en los puntos extramurales.

Piedecuesta

Este lunes tendrá disponibilidad de Moderna para mayores de 25 y población de 18 a 24 con comorbilidades certificadas.

También con primera dosis de la vacuna Pfizer para mujeres gestantes a partir de las 12 semanas, madres lactantes con más de 40 días postparto y ciudadanía de 12 a 17 con comorbilidades. Estarán disponibles las segundas dosis de AstraZeneca, Pfizer y Sinovac para la ciudadanía que se haya vacunado en el municipio.

Todos los puntos intramurales y extramurales de Piedecuesta aplicarán el biológico de Moderna y los biológicos anteriormente mencionados.

El Hospital Local de Piedecuesta vacunará de 7:30 de la mañana a 2:00 de la tarde, en la Clínica de Piedecuesta desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm, en la IPS Redinsalud de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 a 5:00 pm, y en la IPS MTD en un horario de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 a 5:00 de la tarde.

En el Parque Principal La Libertad se inmunizará a partir de las 8:00 am y hasta las 4:00 de la tarde; en el Centro Comercial Delacuesta de 8:00 am a 2:00 pm y en el punto “Sobre Ruedas” ubicado en el sótano 1 del centro comercial de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 a 5:00 de la tarde.

Girón

La jornada está dirigida a mayores de 25 y personas entre 18 a 25 años con comorbilidades.

En el Coliseo Santa Cruz aplicarán primeras dosis de Moderna y segundas dosis de Sinovac, Pfizer y AstraZeneca de 7:00 am a 4:00 de la tarde, en la IPS Alianza Diagnóstica estarán disponibles primeras de Moderna y ambas de Pfizer de 7:00 am a 4:00 pm y en la IPS Salud Familia también con Moderna y segunda dosis de Pfizer de 7:00 am a 5:00 pm.

Al igual habrá disponibilidad del biológico de Moderna en la Vereda Cantalta de 8:00 am a 1:00 pm y en el barrio Mirador de Arenales de 7:30 am a 1:00 de la tarde.

Floridablanca

Debido a la reactivación económica en el municipio, se han puesto a disposición dos nuevos puntos de vacunación para beneficiar a toda la población florideña.

Hay dosis de Moderna para mayores de 25 y población de 18 a 24 con comorbilidades certificadas, primera de Pfizer para mujeres gestantes y postparto hasta el día 40, y segunda del biológico Pfizer solo para las personas que se aplicaron la primera en alguno de los puntos de la Clínica Guane.

Se habilitará la zona franca de 8:00 am a 12:00 del mediodía y el cuarto piso del Centro Comercial La Florida de 7:30 am a 12 del mediodía.

Por otro lado, continúan activos los puntos ubicados en la UIS sede Floridablanca de 8:00 am a 4:00 de la tarde y los puntos “Sobre Ruedas” como el parqueadero del almacén Makro a partir de 8:00 am a 1:00 de la tarde y la Universidad Pontificia Bolivariana de 8:00 am a 12:00 del mediodía.

Recuerde que es indispensable llevar el carné de vacunación y presentarlo al ingreso de la sede, portar su documento de identidad en todo momento, tener al día los certificados médicos necesarios y cumplir con los protocolos de bioseguridad en todos los puntos de vacunación.