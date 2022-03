Con nutridas filas en Bucaramanga cierra la inscripción de cédulas

Desde el pasado fin de semana en la capital santandereana se observan nutridas filas de personas en procura de inscribir su cédula de ciudadanía, con el fin de poder ejercer su derecho al voto en los comicios entrantes para elegir Presidente de la República.

En el área metropolitana de Bucaramanga en total existen 15 lugares habilitados para hacer dicho registro, entre sedes de la Registraduría Nacional y puntos autorizados en establecimientos como centros comerciales. (Ver recuadro)

Tenga en cuenta que en estos sitios dispuestos para el registro de cédulas se manejan diferentes horarios. Algunos de ellos cierran a las 4:00 p.m. o más temprano incluso, y en otros lugares se brinda atención hasta las 8:00 p.m.

Este martes, 29 de marzo, vence el plazo establecido para inscribir dicho documento de identidad de cara a las elecciones que se aproximan. Hoy se esperan largas filas en los sitios de inscripción habilitados.

Fluye con normalidad

Vanguardia les preguntó a los usuarios que inscriben su cédula cómo les ha parecido el proceso y la atención dispuesta por la Registraduría Nacional para dicho trámite. (Ver recuadro)

De manera general los ciudadanos entrevistados se mostraron conformes con el proceso de registro y el cambio del puesto de votación, salvo en algunas excepciones.

“Me fue muy bien en la diligencia. En la fila duré, más o menos, 40 minutos. Me pidieron datos personales como la dirección de residencia, teléfono y un correo electrónico, dije el de mi hija. Yo votaba en Morrorrico, y trasladé mi puesto de votación para el barrio San Martín”, expresó Samuel Plata, usuario de la sede principal de la Registraduría en Bucaramanga.

Si bien en los últimos días se han observado filas con decenas de ciudadanos, es pertinente dejar en claro que el proceso de registro se lleva a cabo sin traumatismos ni anomalías denunciadas por la ciudadanía, al menos hasta el cierre de la presente edición de Vanguardia.

La mayoría de los usuarios que abordamos indicaron que en cerca de 30 minutos lograron hacer la diligencia.

En determinados casos, como el de Julio César Bohórquez, existe inconformismo debido a la falta de información, según manifestó este ciudadano.

“Me fue mal. Me hicieron hacer tres colas y al final no pude inscribir mi cédula. No pude cambiar mi puesto de votación, dizque por no tener un correo electrónico; es una vulneración de mi derecho al voto. Me parece inaudito que me obliguen a manejar un correo electrónico para poder votar. Tengo mi cédula inscrita en Cúcuta, pero ahora vivo en Bucaramanga y resulta que no podré votar”, contó Bohórquez a Vanguardia.

Tres requisitos exige la ciudadanía para quienes inscriben su documento: cédula de ciudadanía original, dirección de correo electrónico y número telefónico.

Sitios habilitados en el área

La Registraduría precisó que “los ciudadanos que deben realizar la inscripción de su cédula para votar en estos comicios, son aquellos que cambiaron su lugar de residencia (barrio, ciudad, departamento o país). También deben hacerlo las personas cuya cédula de ciudadanía fue expedida por primera vez antes de 1988 y aún no la han inscrito, y aquellas que no han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 30 años, ya que estos ciudadanos actualmente no hacen parte del censo electoral”.

Dicha entidad también aclaró que, para aquellos votantes que cambiaron su puesto de votación en las pasadas elecciones de Congreso “no es necesario realizar nuevamente el trámite, a menos que requieran una nueva actualización”.

Los puntos descentralizados y autorizados por la Registraduría funcionan en horario de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. En el área metropolitana se dispusieron los siguientes sitios:

Bucaramanga: centros comerciales Acrópolis, El Cacique, Omnicentro, Quinta Etapa y Soleri.

Floridablanca: centros comerciales Cañaveral y La Florida.

Piedecuesta: centro comercial Delacuesta.

A continuación se presentan las sedes de la Registraduría en el área metropolitana:

Bucaramanga

* Oficina principal, carrera 28 # 48-51, entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m.

* Ciudadela Real de Minas, conjunto Residencial Plaza Mayor, entrada 11-Local 105, entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m.

* La Juventud, Casa de Justicia Norte, calle 7N., entre 7:00 a.m. y 2:00 p.m.

Floridablanca

* Casco antigüo, carrera 5 # 4-30, entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m.

* La Cumbre, calle 34 # 6AE-53, entre 7:00 a.m. y 3:00 p.m.

Girón

* Calle 31 # 23-44, entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m.

Piedecuesta

* Calle 8 # 11-33 barrio San Rafael, entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m.

Usuarios opinan

Julio Bohórquez

“Me parece inaudito que si uno no tiene correo electrónico no le permitan la inscripción. No pude cambiar mi lugar de votación. Tengo la cédula inscrita en Cúcuta y ahora vivo en Bucaramanga”.

Alirio Ríos

“Fue rápido. Lo que sucede es que si uno no tiene un correo electrónico y un número de celular disponibles no puede hacer el trámite para registrar la cédula”.

Samuel Plata

“Me atendieron muy bien. Pude hacer el trámite como quería. Trasladé mi puesto de votación, del barrio Miraflores en Morrorrico, al barrio San Martín”.