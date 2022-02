$!Con o sin tapabocas, ¿Qué opinan los bumangueses?

LA GENTE RESPONDE

Yuly López: “Se debe seguir exigiendo el tapabocas. No es solo por el COVID-19, también es por protección de la contaminación”.

Corentín Rombeaut: “Soy un ciudadano extranjero y creo que usar tal cubierta es una decisión personal”.

Carlos Cárdenas: “Mientras el virus esté vivo, este es un asunto de salud. La gente debe seguir usándolo”

Jarol Liendo: “Me parece que el virus no se ha ido y hay otras variantes del virus. Sigamos usándolo”.

Wendy Sandoval: “Desde mi perspectiva de trabajo en un negocio, creo necesario exigir el uso del tapabocas”.

Rosario Delgado: “El tapabocas es un tema de bioseguridad. Creo que la salud está primero que cualquier otra cosa”.

Mariana Moncada: “Nunca he usado el tapabocas y no me he enfermado”.

Esteban Boulinier: “Soy extranjero y en mi país cada quien decide si usa o no el tapabocas”.