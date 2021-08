Con un aforo permitido de 6.732 personas en el campus central, 15 mil estudiantes de los programas presenciales estarán alternándose según la modalidad híbrida que les corresponda, teniendo en cuenta si su carné es par o impar.

Orlando Pardo Martínez, vicerrector académico de la UIS, señaló que "hubo adecuaciones estructurales, nuevos edificios y no solamente espacios de mediación pedagógica, sino también campos para actividades deportivas y lúdicas. En relación con las aulas de clase se adecuaron 426 aulas que denominamos híbridas, con un sistema Polycom, que permite la interlocución desde el salón interactuando con estudiantes en clase y estudiantes en remoto. Incluso, el profesor puede dar la clase desde la casa con estudiantes en el salón y con estudiantes en remoto", indicó.

Explicó además, que la Universidad tiene 19.800 estudiantes en pregrado, tanto en los programas presenciales como a distancia y virtual.

"De los programas presenciales tenemos en el campus más o menos 15 mil estudiantes, los demás son de distancia y de sedes. La Universidad diseñó un biocurso y todos los que ingresan al campus universitario deben hacerlo, pues los habilita para sacar un pasaporte con el cual los estudiantes ingresan, emiten su código y una vez están habilitados les sale un pasaporte mediante una aplicación móvil", agregó.

Para ingresar al campus los estudiantes deberán mostrar ese pasaporte, que lo llenarán diariamente.

La modalidad híbrida es una opción que tiene el estudiante de recibir la clase, de manera presencial física o de manera remota y es opción del estudiante.

"Lo que nosotros queremos es que la Universidad funcione con los estudiantes aquí o como ellos quieran. Nuestros profesores, desde antes de la pandemia, tuvieron que fortalecer su capacidad de competencia pedagógica, pero a su vez innovar pedagógicamente para asumir ese nuevo rol. La invitación es decirles que los queremos aquí", refirió el docente.

Silvia Juliana Ballesteros Gualdrón, docente cátedra de la Escuela de Matemáticas, manifestó estar "muy contenta de regresar a las aulas de clase; también estoy tranquila porque ya estoy vacunada, de poder ver a mis estudiantes, de escucharlos. Las aulas son bonitas, son grandes, son cómodas. También tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos brindan facilidad para dictar la clase, ya que desde la casa teníamos algunas restricciones".

Entre los estudiantes que retornaron al campus, está Andrés Sebastián Pérez, del programa de Derecho, quien destacó que el retorno "me parece muy oportuno, la educación presencial nunca se podrá comparar a la virtual y si bien esto es algo que se ha dicho hasta el cansancio, esto no solo se lleva a lo teórico, sino a las vivencias de cada estudiante. Pasamos de ver una pantalla casi ocasionalmente a tener que verlas casi hasta 18 horas al día porque no solamente son las clases", dijo.

Los estudiantes tuvieron la semana del 26 al 30 de julio para la inducción y llegar a consensos para la implementación de la modalidad híbrida. Este lunes 2 de agosto se inició el retorno en modalidad híbrida con alternancia de pico y carné, como se ordena en el Acuerdo 210 del 23 de julio de 2021.