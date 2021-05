Con ‘plantón’ y el fallo de una tutela, familiares de niña de 12 años abogan por la salud de la menor

Recordó que “a pesar de que la jueza Ángela J. Castellanos Barajas, le ordenó a Coomeva hacer el pago inmediato necesario para que mi niña sea trasladada a la ciudad de Cali, a la Clínica Imbanaco, la EPS no quiere respondernos”.

Sin embargo, Johanna Marconi, madre de la menor, recordó: “Mi hija está a la espera del trasplante desde el pasado 6 de abril en la Clínica San Luis de Bucaramanga y, a pesar de su estado de gravedad, no se ha recibido una respuesta positiva por parte de dicha EPS. El tiempo pasa y Sarai Sofía se agrava”.

Angustiados y muy desesperados por la salud de la niña Sarai Sofía Morales Marconi, de 12 años de edad, quien necesita un trasplante de médula ósea pediátrico urgente, sus familiares optaron ayer por realizar un sentido plantón frente a la carrera 34 No. 42-90.

“Les digo a los señores de Coomeva que ellos no pueden jugar con la salud. Me aterra que dilaten el traslado de la niña y no actúen con la celeridad que este tipo de cirugías requiere, más tratándose de una menor. Y a pesar de que existe una declaratoria de incidente de desacato de la acción de tutela, señalada por la propia justicia, las directivas de la EPS se atreven a evadir la responsabilidad que tienen en este asunto”, añadió.

Los familiares de la menor aseguraron que llevarán el caso a la Superintendencia de Salud y exigirán “que todo el peso de la ley recaiga sobre Coomeva EPS por la negligencia que han demostrado en este caso”.