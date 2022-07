¿Con problemas?: Haga este test y descubra cómo está su salud mental

Hablar de salud mental, no es hablar de locura, de depresión o ansiedad, es conversar del estado psicológico interno, que se refleja en el actuar y si no es atendido adecuadamente puede generar situaciones límite como un cuadro de ansiedad, depresión, violencias o intento de suicidio.

Según el Observatorio Municipal de Bucaramanga, durante el primer semestre del año, se registraron 269 casos de intentos de suicidio y 840 casos de violencias en la ciudad. Sin embargo, estas cifras podrían ser mucho más altas, si se añadiera el subregistro de casos no denunciados o que, en el caso de los intentos de suicidio, se alcanzan a contener y no llegan a una institución de salud.

De acuerdo Serrano Mora, la salud mental, ahora mismo, tiene bastantes dificultades, afecta a todos sin importar la edad. No obstante, considera que parte de lo que ocurrió con la pandemia es que hubo una exacerbación, un aumento de situaciones que generaron tensión en las personas.

Esas situaciones están relacionadas con la pérdida de empleo, confinamiento, estar obligado a interactuar permanentemente con los miembros de la familia y las personas que se convive, la incertidumbre de la muerte, y las dificultades de resolver las situaciones económicas, sociales, familiares y cotidianas.

“Eso lo que hizo fue agudizar mucho más unas condiciones de salud mental en la ciudadanía que están ahí soterradas, no se ven, no se perciben, porque nos vemos bien todos, porque eso no se nota en la cara necesariamente”, anotó la psicóloga.

En ese sentido, la profesional considera que la salud mental es un tema no solo de importancia para el sistema de salud, sino también para los sistemas familiares y comunitarios, que son quienes pueden ayudar a soportar y a que las personas hablen a tiempo de las situaciones emocionales y de sus preocupaciones, de manera que así de disminuyan los posibles eventos que se presentan en la ciudad. “La salud mental tiene que ver también con los momentos de la vida y esas tensiones que enfrentan los adolescentes, un adulto joven y un adulto mayor”.

¿Existen signos de alarma?

Con respecto a los síntomas o signos de alarma, no es posible hablar de una lista general, porque no todos los casos son iguales. Sin embargo, si es posible evaluar algunos aspectos; de hecho con ayuda de Serrano Mora, Vanguardia hoy le trae 10 preguntas para que usted las responda y así pueda evaluar cómo está su salud mental.

“Que las personas se retraigan, no quieran hablar nunca de sí mismas, nunca quieran expresar cómo están o cómo se sienten, puede ser un referente. El otro indicador es que las personas no contemos con redes de apoyo, con soportes (familia, amigos, compañeros de trabajo) y que tiendan a ser muy solos e independientes. En los adolescentes, hay que revisar los mensajes que publican en redes sociales”, precisó.