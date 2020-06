Con red de emprendimiento en Bucaramanga, mamás de niños con cáncer se reinventan durante la pandemia

“Tanto compradores como las familias están muy contentos. Aquí cada mamá o papá se encarga de hacer su publicación, de gestionar la información y negociar sus productos, la fundación no tiene comisiones”.

“Empezamos a mirar la forma de apoyar a las mamás, ya que no nos podíamos reunir ni desarrollar la red de emprendimiento como se había pensado en un principio, decidimos crear una página en donde estas familias pudieran visibilizar los servicios y productos que ofrecen y aprovechar los seguidores de la fundación y de cada uno de sus integrantes para potencializar las ventas”, agrega.

“Debido a todo lo que ellos han vivido yo perdí mi trabajo, tuve que dedicarme de lleno a ellos. En honor a Xavi he ido creando una tienda virtual llamada el ‘Outlet.deXavi’, relata Claudia.

Cosméticos, zapatos, camisas, bolsos, lociones, ropa, tapabocas y más es la apuesta de Claudia por salir adelante. Gracias a ‘Mamás Soñadoras’ su negocio ha ido creciendo. “El primer día que empecé a publicar en la red de emprendimiento he dado a conocer mucho más la página. Ese mismo día ya tenía un pedido de $280 mil desde Manizales y todos los días me escriben interesados en los productos. Lo que no hice en un mes sola, lo hice en un día con ayuda de Laura”, reconoce esta mamá.

“Ha sido una experiencia muy bonita porque además de ayudar hemos motivado a más familias a que desde casa busquen la manera de generar ingresos. Le hemos dado la oportunidad a madres y padres de familia que han dedicado todo su tiempo a cuidar de su hijo con cáncer a que se sientan útiles y ayuden a que la calidad de vida de la familia no se afecte tanto”, finaliza Laura Bonilla, directora de la ‘Fundación Soñemos’.