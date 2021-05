Para Carlos José Fernández, un comerciante formal del barrio La Universidad, adscrito a la Comuna Tres de Bucaramanga, los últimos días han sido de zozobra e incertidumbre. Y es que al drama de la pandemia, que ‘alejó’ a los estudiantes que se forman en las instituciones educativas de la zona, se han sumado los daños que ha tenido su papelería, luego de los disturbios protagonizados durante esta semana que termina.

“Esto ha sido terrible. Llevo 25 días trabajando solo media jornada y en ocasiones me ha tocado no abrir. En medio de las grescas, los vándalos tomaron mi papelería como retaguardia, me partieron dos vitrinas y me saquearon el negocio”, recuerda con tristeza.

Él no es el único. Centenares de comerciantes formales de ese sector de La Universidad, de Cabecera del Llano, de la Carrera 27 y del Centro de Bucaramanga han sufrido los estragos de estas grescas. Sus negocios han llevado la peor parte de las confrontaciones entre los manifestantes y los agentes de la fuerza pública.

Según la Regional Santander de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, las pérdidas son millonarias y están representadas tanto en la disminución de las ventas como en los cierres de los locales y las averías en las fachadas de tales establecimientos.

Además, les ha tocado asumir los gastos y las inversiones en elementos de protección en fachadas y puertas de ingreso para evitar daños de terceros, sin contar los costos derivados de la inasistencia de los trabajadores.

Surge una propuesta

Para todos aquellos comerciantes que, tras las manifestaciones del pasado 28 de abril están trabajando a ‘media máquina’ por los cierres intempestivos y, sobre todo, para aquellos cuyos negocios han resultado con serios daños producto de los disturbios y los actos vandálicos, hay una buena propuesta.

Desde el Concejo de Bucaramanga se impulsa una iniciativa para darles la mano, de tal forma que puedan subsanar las pérdidas ocasionadas tras estas tres largas semanas de manifestaciones.

La iniciativa surgió del corporado de Bucaramanga, Francisco ‘Pacho’ González, quien argumentó que desde el cabildo “vemos con preocupación que estas protestas han sido opacadas por vándalos que le han causado daños materiales a varios comerciantes y de manera colateral al comercio de toda la ciudad”.

González Gamboa dijo que “se tiene información de que el comercio de Bucaramanga está operando máximo hasta las 1:00 p.m. cada día. Sectores como los domiciliarios y empleados de empresas son los que han resultado más afectados”.

La propuesta del cabildante es clara: “Que desde junio próximo se configure un paquete de ayudas económicas y de alivios tributarios para apoyar a los comerciantes más perjudicados”.

La iniciativa incluye la presentación de un proyecto de acuerdo que defina un plan de rebajas de las cargas tributarias que ha sufrido este sector por efectos de la pandemia y, por supuesto, por los actos vandálicos referenciados.

Entre las posibilidades que podrían garantizar una real ayuda a este sector del comercio formal podría estar la apertura de líneas de crédito para los pequeños comerciantes, quienes también han padecido los estragos de los vándalos.

​La idea es que los créditos se hagan en condiciones “que sean muy buenas para ellos; es decir, mejores que las condiciones comerciales habituales, para que puedan enfrentar esta situación”.

“Los comerciantes han sufrido mucho con lo que ha pasado y lo mínimo que puede hacer el Municipio es tenderles una mano”, precisó el corporado.