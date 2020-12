Desde que empezó diciembre no hemos dejado de escuchar, ver y leer diferentes recomendaciones para tener una Navidad y Año Nuevo seguros, a pesar del Coronavirus. Y aunque para muchos puede tornarse incómodo, lo cierto es que la pandemia sigue latente.

Por ello, algunos profesionales de la salud, que le han hecho frente al virus desde que comenzó, hacen un angustioso llamado a la conciencia, el autocuidado y la responsabilidad, para evitar que las festividades de fin de año se conviertan en tragedia.

Este jueves, en Santander se superaron los 60 mil casos de COVID-19, cifra que aunque solo representa el 3% de la población contagiada, nos invita a permanecer alerta para intentar que el contagio de ese 97% restante sea lo más controlado posible.

“En las últimas tres semanas hemos visto un crecimiento progresivo muy acelerado en la consulta de pacientes sospechosos y positivos. Así hagamos lo posible no tenemos donde ubicar pacientes. Pensemos en la persona que tenemos al lado”, expresó Antonio Berbeo, coordinador de Urgencias de la Clínica Chicamocha.

Llamado a la inteligencia

Para el médico Berbeo lo que se requiere es conciencia, entender que frente a una situación diferente no se puede actuar como se hace en condiciones normales.

“Nos urge una reflexión de fondo. No hemos entendido lo que está pasando y por eso la pandemia nos está desbordando y cada día se complica más. Tenemos que entender que esta no va a ser la Navidad de todas las veces, no podemos hablar de novenas presenciales o reuniones de fin de año. El llamado es a la inteligencia y a conservar las medidas de bioseguridad”, resaltó.

Agregó que no podemos acostumbrarnos a ver la mortalidad del virus como simples datos.

“Estamos hablando de seres humanos que pierden la vida, de nuestros abuelos, padres, tíos, primos, amigos. De vidas que podrían haberse salvado si hubiera un nivel de conciencia y responsabilidad mayor”.

De otro lado, Cristian Ordoñez Ramírez, director Médico de la Clínica San Luis, explicó que aunque la propagación del virus va a seguir, lo que se busca es que no sea de una manera tan desproporcionada al punto de colapsar los servicios de salud, por eso se deben seguir aplicando las medidas esenciales de autocuidado.

“Durante todo este tiempo de pandemia hemos promulgado el distanciamiento, el lavado de manos frecuente y el uso del tapabocas, tres pilares fundamentales para evitar la propagación masiva del virus. El riesgo continúa y es proporcional al contacto entre personas, entre más aglomeraciones más exposición”, dijo Ordoñez Ramírez.

No será una Navidad normal

Por tradición diciembre es una época para estar en familia, salir, viajar y hacer compras, sin embargo el COVID-19 nos ha demostrado que no da segundas oportunidades, por eso el mensaje de Navidad es evitar contagios.

“Hoy en día nos corresponde a cada uno ser conscientes de que el riesgo existe y que tenemos que limitarnos. Este es un año diferente, no podemos permitirnos ese lujo de reunirnos como lo hacemos tradicionalmente”, recalcó el Director Médico de la Clínica San Luis.

Para Antonio Berbeo, desafortunadamente el tema económico ha repercutido en muchas familias y empresas, siendo el único criterio a tener en cuenta por los mandatarios.

“En esa balanza se nos ha olvidado el factor humano. El manejo de la pandemia no ha sido fácil, como trabajadores de la salud estamos expuestos y ya muchos hemos padeciendo la enfermedad, por eso nos angustia ver el descuido de la gente”, expuso.

Ha sido tanta la preocupación de los médicos no solo en Santander, sino en todo el mundo, que Ángel Sánchez, un médico de familia, quien hace su residencia en Nueva York, logró viralizarse en las redes sociales con sus peculiares mensajes sobre el Coronavirus en Navidad.

Con cartel en mano y mensajes como “Hay familias que nunca volverán a juntarse en Navidad. Cumple las normas” o “Visitas guiadas a la UCI para negacionistas”, este joven profesional de la medicina ha intentado concienciar por varias semanas a través de sus redes sociales sobre la necesidad de ser precavidos.

La segunda tasa de letalidad más alta

A la fecha Santander tiene 2.178 fallecidos por Coronavirus y una tasa de letalidad de 3,66, muy por encima del indicador nacional, 2,72, convirtiendo al departamento en el segundo con mayor mortalidad.

“Nuestros pacientes se están muriendo muchísimo más que en el resto del país. Hemos visto que por grupos de edad, los que más mueren son aquellos mayores de 60 años, lo que quiere decir que las personas que vamos a visitar en esta época padres, abuelos o tíos tienen más riesgo de contagio y posiblemente de fallecer”, expuso Carlos Fernando Reyes, Coordinador de la UCI Adultos del HIC.

Dijo además que han evidenciado que desde octubre y noviembre, aproximadamente, cada vez que hay un fin de semana con festivo la curva de los positivos crece.

“Normalmente el departamento reporta entre 200 y 400 casos diarios, pero cada 11 días después de un festivo se reportan entre 500 y 600, lo que nos demuestra un pico de contagios, como consecuencia de que disminuimos las conductas de protección”, agregó.

Hoy Santander tiene una ocupación del 71,84% de las UCI, en donde cerca del 25% son pacientes covid.

Niño, gerente del Hospital Universitario de Santander, HUS, enfatizó en que no habrá camas suficientes para atender cuando la gente no se comporta adecuadamente.

“Nada sirve si la gente no es responsable del autocuidado, si no tenemos disciplina social, si no acatamos las instrucciones de la entidad sanitaria, si no usamos el tapabocas, si no evitamos las reuniones innecesarias, las aglomeraciones en espacios públicos. Lo que más ayuda al sector salud es que la gente tenga buen comportamiento”.