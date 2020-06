En la misiva, Pedro Oróstegui, César Moreno, Luis Sánchez y Johanny Jaimes, gerentes de Unitransa, Transcolombia, Cotrander y TransGirón, respectivamente, le pidieron al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y al Director de Tránsito de Bucaramanga, Juan Pablo Flórez, estudiar la suspensión total o parcial del parrillero.

De acuerdo con los transportadores, no tiene sentido que los obliguen a tener protocolos de bioseguridad, ocupación al 30%, guardar las distancias y desinfectar sus vehículos al inicio y finalización de cada recorrido, si los mototaxistas pueden seguir circulando sin que nadie los vigile.

Los miembros de Cotrausan, la Corporación del Transporte Urbano de Santander, piden que se establezcan unos protocolos de Bioseguridad, como los que que se están aplicando con la rigurosidad que es procedente en los Vehículos de Servicio Convencional, para que no “circulen Motos transportando a su cónyuge o hijo o particular cuyo pasajero prácticamente le respira en la Nuca y no se aproveche semejante pandemia para expedir por parte de nuestro Alcalde con base en el Decreto 4116 la terminación definitiva o suspensión del parrillero”, exponen en la carta.

Y es que, para los transportadores, la prohibición del parrillero así sea durante la cuarentena, reducirá la tasa de mortalidad, “mejorará sustancialmente la Seguridad y por ende se protegerá la salubridad de la ciudadanía al no estar expuesto a usar elementos tales como los cascos que tanto contagio transmiten y cuyo incremento está desbordado”.

En febrero de 2020, el gremio del transporte convencional se movilizó por las calles de Bucaramanga para exigir que el Alcalde los oyera y pudieran trabajar, con avances reales, sobre las peticiones que hacen.

A Cárdenas “se le expusieron nuevamente nuestras justas peticiones, manifestando la importancia y urgencia de adelantar un estudio relacionado con los carriles exclusivos que soporten, fundamenten y garanticen que ante cualquier acción de orden administrativa judicial, instaurada por particulares u organizaciones de diversa índole, tengamos la garantía de salir airosos y procuremos eficiencia, seguridad, comodidad y movilidad al usuario durante las horas preestablecidas en la mañana y noche en este trayecto de la carrera 33 entre Quebrada Seca y calle 56 para los buses del convencional”.

El gremio aseguró que es preocupante y “produce tristeza” que trabajadores oficiales intermedien en las mesas de concertación sin llevarlos a encontrar soluciones y exponiendo al Alcalde y a la ciudad a protestas, descontento de la ciudadanía, embotellamiento e inseguridad.