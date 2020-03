Conductores de buses urbanos e intermunicipales, preocupados por su economía y su salud

Ellos también sobreviven de lo que trabajan a diario y más exactamente de la cantidad de personas que puedan transportar. Con el aislamiento preventivo por el Covid-19, desde el pasado fin de semana dejaron de rodar y también de producir, situación que los ha afectado económicamente, pues la mayoría de conductores son quienes mantienen sus hogares.

Vanguardia habló con cinco ciudadanos que viven de esto, tres se dedican a manejar buses urbanos y dos, a conducir buses intermunicipales. Ellos contaron las condiciones que enfrentar durante estos días y cómo las empresas han reaccionado ante la problemática.

“Cotrander ha sido solidaria”

Francisco Javier Sánchez lleva 16 años manejando bus urbano. La empresa Cotrander, para la que trabaja, por fortuna se ha preocupado por la salud de todos sus colegas y les ordenó parar de trabajar desde el pasado 19 de marzo.

Sin embargo, la empresa les ha ayudado con subsidios y a varios conductores, como en su caso, los envió a vacaciones, por lo que no han estado desamparados ni lo estarán, durante este tiempo.

“Nos dijeron que hasta nueva orden volvamos a trabajar, porque nosotros corremos más riesgo y ponemos en riesgo a nuestras familias. Primero nos dijeron que hasta el 24 estuviéramos parados, pero no, ahora que hasta el 18 de abril”.

“Como la empresa es cooperativa, hicieron una reunión y nos están llamando por lista para que vayamos por un auxilio. El primero fue de 100 mil pesos y ayer (anteayer) nos adelantaron las vacaciones que fueron 540 mil pesos para tener para estos días”, precisó Sánchez.

Además, la empresa les informó que depende de cómo marche todo, pueden volverlos a llamar para darles otro auxilio.

“Gracias a Dios nuestros patrones son conscientes y no le dejaron todo a la empresa, pero la diferencia con lo que ganamos es grande, eso es útil sólo para gastos de comida”, puntualizó.

Como él está Jaider Osorio, líder de los conductores quien además de la afectación económica, le preocupan las nuevas decisiones del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), en la que les piden salir a operar los buses.

“Estamos siguiendo las órdenes del presidente, pero ese comunicado del AMB en el que nos piden que el 20% de la flota debe salir a trabajar nos deja preocupados, porque nosotros estamos más expuestos a contagiarnos porque a diferencia de Metrolínea los conductores no tienen contacto con los pasajeros, nosotros sí porque recibimos la plata”, expresó.

Otro conductor, que es dueño de un bus adscrito a la misma empresa, quien prefirió mantener su identidad oculta, también quiso manifestar su angustia por la decisión del AMB y dejarle claro a la comunidad que lo de ellos “no es un capricho”: es pensar en la salud de los usuarios y de los operadores de buses.

“Para alguien como yo no es rentable salir a operar y además, no queremos correr riesgo ni poner en riesgo a nuestras familias, para nosotros prevalece la vida y no estamos dispuestos a salir como nos quiere obligar el AMB”.

“No tenemos garantías”

Pero por otra parte están los conductores de buses intermunicipales. Uno de ellos, que trabaja en una empresa reconocida, contó que si en la empresa se enteran que ellos están dando declaraciones, los pueden echar.

“A nosotros no nos están dando garantías de nada. La vaina está delicada, tenemos compañeros a los que les han hecho firmar cartas de licencia no remunerada y así, ¿uno de qué vive? Menos mal yo tengo un patrón y no estoy directamente con la empresa, estoy esperando que me llegue el sueldo a fin de mes para hacer mercado, pero a mí me da duro porque yo no estoy acostumbrado a estar en la casa”, acotó.

Además, dijo que se ve muy perjudicado económicamente porque gana por pasajero y pasó de devengar 2 millones 500 mil pesos a ganar el básico que es un salario mínimo.

Un conductor de otra empresa de transporte, contó que labora en una que tiene buses urbanos e intermunicipales, en la que hay preferencias con algunos conductores a los que les darán salario durante esta temporada de cuarentena, pero otros como él, no tendrán salario y deberán vivir endeudados o de ahorros.

"Mi preocupación es no saber cuándo volverá a restablecerse la movilidad, porque en la empresa dijeron que serían como dos meses. En lo económico tengo tarjeta de crédito y será endeudarme para sostenerme y sostener a mi mujer", sentenció.

“Todos debemos arriesgarnos”

El director del AMB, Iván Vargas, habló sobre la medida de poner a operar el 20% de la flota.

“Esta es una cosa que ninguno predijo ni se puede tener una experiencia anterior. Lo que quiero decir con esto es que es una experiencia nueva tanto para el gobierno local, departamental y nacional, para el transporte, para los conductores, para los pasajeros y para todo el mundo y estamos reaccionando ante estos cambios”.

“Lo importante es que podamos reaccionar rápido y en conjunto. La medida se da porque el gobierno en su decreto a nivel nacional dice que hay que garantizar el transporte, entonces, les pedimos que salieran con el 20% y les dijimos “pásenos el plan a ver cómo les fue que de acuerdo a eso vamos ajustando”, si nos dicen que bajemos al 15% o al 10% o que sólo se mantengan ciertas rutas, pues lo hacemos”.

Por eso, pide que rápidamente envíen el análisis de eso para tomar una decisión y garantizar el transporte de los ciudadanos.

“La ruta que salga debe tener las medidas de asepsia, las medidas para el conductor, obviamente hay u riesgo, pero todos debemos asumir riesgos, desde la parte médica, la parte administrativa, pero son riesgos medidos. Esperamos que ellos se pronuncien”.

Vargas señaló que si no cumplen con lo pedido, él deberá iniciar los procesos disciplinarios respectivos.

“El llamado es a que entre todos construyamos la mejor solución”.