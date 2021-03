“Esos días en las tardes no tengo quien me cuide a mi perro Loki, por eso siempre lo llevo conmigo a las clases. Le pido el favor a una de las alumnas que vive cerca que me ayude a llevar al perrito en la moto y así mismo regresamos”, explicó González.

“Ingreso a la página de Facebook y me encuentro con la cuenta de Diego Armando Carreño Marín, quien tenía en su muro unas fotografías mías, de mi moto con número de placa y de mi perro, acusándome de haber hurtado su mascota”, relató Cristian Camilo.

“A pesar de que el si borró la publicación y aclaró todo, las fotos están en todos lados. Estoy guardado en mi casa porque si nadie se da cuenta que era mentira, cualquiera me ve en la calle y atenta contra mi vida, tengo temor de salir, tienen las placas de mi moto”, dijo.

“En un ratico ya habían compartido esa publicación más de 750 veces. Me publicaron en todos los perfiles de denuncias de la ciudad. La gente buscó con las placas el nombre del dueño y lo hicieron público”, comentó.

“Tenía que trabajar esta mañana y no pude salir, en la noche debo dictar otra clase y no se si salir porque la gente está tan fuera de lugar que ven mis placas y me hacen algo, tengo miedo de lo que pueda pasar”, agregó.

Ante el caso, miembros de la Sijín le comentaron a Vanguardia que el afectado podría interponer una denuncia por injuria en contra de la página que subió la falsa publicación a las redes sociales.

Además mencionaron que en Colombia este tipo de sucesos que involucran redes sociales no están tipificadas en el Código Penal, pues lo que se comenta es público, y se ampara bajo el derecho a la libertad de expresión.

“Invito a las personas a que hagan un uso debido de las redes sociales, pues pueden estar afectando no solo la imagen sino la vida de una persona con ese tipo de publicaciones en donde no se verifica la información. Hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a alguien más”, finalizó González.