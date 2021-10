Confusión y caos en Bucaramanga y el área por segundas dosis de Moderna

La llegada de 47.880 segundas dosis de Moderna, que fueron distribuidas en la mañana del miércoles, causó confusión, descontento y caos en los diferentes puntos de vacunación, especialmente los ubicados en el área metropolitana. La información que emitían los entes territoriales no concordaba con lo que se encontraba en estos lugares.

En Bucaramanga, por ejemplo, la Administración Municipal informó que las 10.338 dosis serían distribuidas en los diferentes puntos, en el transcurso de la mañana, para completar el esquema de todas las personas que tenían pendiente su segunda aplicación sin restricción alguna. Sin embargo, los equipos vacunadores le darían prioridad a quienes tuvieran comorbilidades y fueran mayores de 50 años.

Pero, sin explicación alguna, muchos tuvieron que devolverse porque les negaron la dosis.

“Mi hijo, en condición de discapacidad, fue y le dijeron que si no había cumplido más de 70 días no se la podían aplicar”, dijo una de las personas.

Otra ciudadano comentó que “fui al Cacique, al Teatrino de la UIS y a Acrópolis y en uno me dijeron que no había y en otros que si no tenía comorbilidades o no tenía más de 50 años, no me podían vacunar. Fui a la Isla y ahí sí conseguí la vacuna, pero el proceso fue demasiado largo y extenuante”.

Otro, por su parte, comentó que “fui a la Isla, pero el desorden era total. Después de cuatro filtros, me apareció una cédula registrada hacía 15 minutos”.

En Floridablanca, a donde llegaron 7.462 segundas dosis de Moderna, más de uno se quedó esperando en la puerta de uno de los puntos de vacunación; al parecer, porque se presentaron atrasos en la llegada del biológico.

“Yo esperé hasta casi las 4:00 p.m. y nunca llegó la vacuna. Pero un conocido me dijo que al rato de irme ya empezaron a aplicarla”, relató.

Lea también: Lo que debe saber si busca segundas dosis de Moderna o dosis de refuerzo

Javier Villamizar, Secretario de Salud de Santander, ante la situación que se presentó confirmó que, en efecto, en ningún puesto de vacunación se debía negar la aplicación de este biológico porque nunca se determinó demanda inducida. En ese sentido, la directriz era que todas las IPS vacunaran a quienes llegaran por su segunda dosis.

Eso sí, el funcionario reconoció que la cantidad de biológicos recibidos fue muy poca y es posible que se acaben antes del fin de semana. “Recordemos que de primeras dosis de Moderna nos llegaron 205.700 y de segundas dosis apenas hemos recibido, hasta el momento, 66.640 dosis, quiere decir que no va a alcanzar para todas las personas que están esperando segundas dosis”.

Sin embargo, para dar un parte de tranquilidad, el funcionario explicó que el periodo interdosis de 84 días se empieza a cumplir hasta el 21 de octubre, lo que quiere decir que ninguna persona ha superado el tiempo entre la primera y segunda dosis, según concepto emitido por el Invima.

A corte del 4 de octubre, en el territorio santandereano se han aplicado en total 2.011.828 vacunas, que corresponden al 94% con respecto a las 2.143.053 entregadas. En el departamento 1.137.939 personas han recibido la primera aplicación, 873.632 han sido inmunizadas con dos dosis y unidosis y 257 el refuerzo.