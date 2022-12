¿Cómo le fue al plan para poner orden en Cuadra Play?

Desde el pasado jueves arrancó el primer fin de semana del plan de ‘Zonas de Intervención Focalizadas por Polígono en áreas de alta conflictividad social’, en el que se determinaron varias medidas para Cuadra Play.

Algunas de las estrategias contemplan la extensión de horario de rumba hasta las 3:00 a.m. entre jueves y sábado, la restricción para el paso de carros y motos entre las careras 33 y 36 entre calles 48 y 52, el despeje de ventas ambulantes, operativos de ruido y presencia constante de autoridades, entre otros.

El balance oficial

De acuerdo con el informe entregado por el secretario del Interior de Bucaramanga, Ángel Gutiérrez, entre el jueves y el sábado pasados se adelantaron acciones como el cierre de vías con vallas, para restringir la movilidad vehicular y el ingreso de vendedores. Hubo operativos de registro rápido de personas que se encontraban en los establecimientos.

Para el caso del pasado viernes, las autoridades reportaron que se verificaron cinco establecimientos para conocer si cumplían con los requisitos de operación y uno de ellos fue sellado por tres días al encontrarse a un menor de edad en su interior.

Asimismo, se informó que durante esa misma noche se levantaron seis comparendos por parte de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y cuatro motocicletas fueron inmovilizadas.

Para el caso de la rumba de la noche del pasado sábado, la Secretaría del Interior afirmó que no se registraron riñas dentro o fuera de discotecas y bares y no hubo alteración al orden público.

Además, la Policía, gestores de convivencia y otras autoridades habrían despejado a las personas de la zona de Cuadra Play cuando la rumba finalizó.

Para el caso de las ventas ambulantes, se evidenció que ninguna de ellas ingresó al polígono intervenido.

El secretario Gutiérrez agregó que “durante la vigencia de la medida también habrá presencia de Policía y Ejército para garantizar la seguridad de la zona. Además, se dispondrán de perros antinarcóticos para evitar el ingreso de estupefacientes a este polígono”.

El funcionario reiteró que tras los 40 días de vigencia del decreto, se anunció que se verificarán resultados y se tomarán dos caminos, extender la aplicación de la estrategia o endurecer la restricción horaria de funcionamiento.

El ‘ojo’ de la comunidad

Habitantes del sector de Cabecera reconocieron que aunque la presencia de autoridades genera una mayor percepción de seguridad en la zona intervenida, el problema se está trasladando a los alrededores.

Por ejemplo, se denunció que ventas de pinchos y las ‘chazas’ se ubicaron en las carreras 33 y 34 donde antes no había presencia de este fenómeno.

En algunas de las imágenes enviadas por la comunidad se registraron unos grupos de jóvenes que se desplazaron a los alrededores de los centros comerciales de Cabecera para consumir bebidas embriagantes en vía pública.

En el sector de la calle 52 se advirtió que conductores ocuparon un carril de la vía para parquearse y hubo ausencia de organismos de tránsito en este tramo.

Otra de las denuncias señaló que mientras en las calles 48 y 49 entre carreras 33 y 48 hubo tranquilidad, “las calles 51 y 52 se convirtieron en la nueva Cuadra Play”.

En cuanto al tema de ruido, se advirtió que sobre la 1:00 a.m. del pasado sábado una discoteca excedió el volumen permitido y los bajos generaron vibración en algunas viviendas.

Continuará seguimiento

En tal sentido, el concejal de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, manifestó que “uno de los retos claves del ‘plan piloto’ es la articulación de todos los actores en el proceso. Las medidas parecen funcionar, pero si no se integra a la comunidad, si no se le hace partícipe, no vamos a lograr nada”.

Beltrán Martínez aseveró que para el caso de los vendedores ambulantes se les debe buscar una opción desde la Administración para que no regresen a esta zona. “No podemos patrocinar las ventas informales dentro de un sector residencial porque terminará pasando lo de hace algunos años con la frase ‘hagámonos los pingos’, donde formalizamos de forma ilegal la ‘piratería’. La Alcaldía debe crearles un plan de emprendimiento y empleabilidad”.

El cabildante anunció que va a llevar el tema a las discusiones sobre el Plan de Ordenamiento Territorial para analizar si estos establecimientos pueden o no estar en esa zona.

Por su parte, el concejal Francisco González aseguró que “si bien es cierto que se requiere la recuperación de la economía en este sector que produce empleo, no se puede desconocer el llamado de las familias de estos sectores que han tenido dificultades por el ruido, el desorden, las riñas y la falta de movilidad”.

González Gamboa hizo un llamado a respetar los límites del nuevo horario, teniendo en cuenta que, “mientras esto no cambie, será complicado que la misma ciudadanía permita que se extienda el horario de manera indeterminada”.