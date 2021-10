Conozca la jornada de vacunación contra el COVID-19 en Bucaramanga y el área

Bucaramanga

La ciudad contará con la aplicación de primeras dosis de AstraZeneca y Sinovac para la ciudadanía mayor de 18 años de edad, y primera dosis de Pfizer para jóvenes de 12 a 17 años de edad, mayores de 50 años, gestantes con más de 12 semanas y lactantes hasta 40 días postparto.

Bucaramanga aplicará la única dosis del biológico Janssen a los mayores de 18 que se quieran vacunar por primera vez. También tendrá disponibilidad de segundas dosis de Sinovac y Pfizer para las personas que necesiten completar su esquema de inmunización.

Estarán disponibles las segundas dosis de Moderna para la ciudadanía que la requiera, priorizando a los mayores de 50 años y personas con comorbilidades. Para adquirir el biológico se deberán respetar las fechas establecidas por el Plan de Vacunación, es decir, si se asignó la segunda dosis debe esperar 84 días.

La ciudad cuenta con terceras dosis o dosis de refuerzo de Pfizer y Sinovac para población mayor de 70 años, quien debe presentar el carné de vacunación donde se evidencien las dos dosis aplicadas y tener al menos seis meses de diferencia entre la última aplicación.

Desde las 7:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, la ciudadanía podrá asistir a cualquiera de los 29 puntos activos como los centros de salud de los barrios Morrorrico, Toledo Plata, Mutis, Girardot, La Joya, La Libertad y Bucaramanga, las IPS Colsubsidio, Clinicentro Colsanitas, Sinergia, CDI, Neurotrauma, Ocupasalud, Cajasan y Salud total; al igual que el Hospital Universitario de Santander, Uimist, Clínica Bucaramanga, Clínica San Luis, Clínica Regional del Oriente, Coomultrasan de la 27 y al Dispensario Médico de Bucaramanga.

También podrá ir al Centro Comercial Cacique, Centro Comercial La Isla, Teatrino UIS, San Andresito La Rosita, Centro Comercial Acrópolis, Homecenter y Recrear del Norte.

La jornada se extenderá al barrio Francisco de Paula Santander desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., a Centroabastos de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., Cofiandes de 8:00 p.m. a 12:00 p.m. y el barrio Villa Rosa a partir de las 8:00 a.m.

Floridablanca

El municipio tendrá disponible la primera dosis de AstraZeneca y Sinovac para mayores de 18 años. También dispondrá de unidosis de Janssen para mayores de 18 años y segundas dosis de Sinovac, Moderna y AstraZeneca para los florideños que requieran completar su esquema de inmunización.

Para los mayores de 70 años que hayan cumplido seis meses de haber recibido la segunda dosis, estará disponible el refuerzo de Sinovac, Moderna y AstraZeneca.

Este jueves seguirá habilitada la UIS sede Floridablanca de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, el Centro Comercial La Florida de 7:30 a. m. a 12:00 del mediodía y las sedes ‘Sobre Ruedas’ como el parqueadero del almacén Makro y la Universidad Pontificia Bolivariana de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Piedecuesta

El municipio vacunará con la primera dosis de AstraZeneca y Sinovac a ciudadanía de 18 a 49 años, única dosis Janssen para mayores de 18 años y segundas dosis de Sinovac, Moderna y AstraZeneca para la ciudadanía que necesite completar su inmunización.

Piedecuesta tendrá habilitada la tercera dosis o también conocida como 'dosis de refuerzo' de Sinovac y Pfizer para mayores de 70 años.

El Hospital Local de Piedecuesta vacunará con primera dosis de Sinovac y AstraZeneca, segundas de Moderna, Sinovac y AstraZeneca, y tercera de Sinovac de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., la IPS Redinsalud con primera dosis de AstraZeneca y Sinovac, única de Janssen, segundas de Moderna y Sinovac, y tercera dosis de Sinovac y Pfizer en el horario de 7:00 a. m. a 1:00 p. m., la IPS MTD vacunará con primera dosis AstraZeneca y Sinovac, segundas de Sinovac, AstraZeneca y Moderna, tercera de Sinovac y unidosis Janssen de 8:00 a.m. a 12:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:30 p.m.

En el Parque Principal La Libertad se aplicará primera de AstraZeneca y Sinovac, segundas dosis de Moderna, AstraZeneca y Sinovac, y refuerzo de Sinovac en el horario de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. y en la Clínica de Piedecuesta habrá primeras y segundas dosis de AstraZeneca y Sinovac, segunda de Moderna y refuerzo de Sinovac de 8:00 a. m. a 3:00 de la tarde.

Girón

Para combatir el COVID-19 estarán disponibles las primeras dosis de AstraZeneca para colombianos y migrantes mayores de 18 años, primera dosis Pfizer para adolescentes de 12 a 17 años, mujeres gestantes y madres postparto; única dosis de Janssen para la ciudadanía mayor de 18 años y segunda dosis de Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Moderna para la ciudadanía que requiera completar su cuadro de inmunización.

Los biológicos se aplicarán en el Coliseo Villamil de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 1:00 de la tarde a 3:00 de la tarde. También se encuentra habilitado el Coliseo Santa Cruz de 7:30 a. m. a 12:30 p. m. y de 1:30 p. m. a 3:30 de la tarde y la sede de consulta externa de la Clínica Girón E.S.E. de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche.