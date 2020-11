Conozca tres obras que harán parte de ‘Bucaramanga 400 años’

La restauración de la Plaza San Mateo, la cristalización de las últimas fases de la Troncal Norte-Sur e incluso la remodelación total de un colegio icónico como ‘El Tecnológico’, son tres de las obras que fueron incluidas en el Programa ‘Bucaramanga 400 años’.

Las ejecuciones hacen parte de la ley que tiene por objeto realizar una serie de inversiones tendientes a llevar a cabo un homenaje público a la ‘Ciudad Bonita’ por su cuatro siglos de existencia, fecha que se cumplirá en diciembre del año 2022.

Las obras pretenden contribuir al desarrollo local, a la estimulación económica de Bucaramanga y al bienestar de sus habitantes en distintas áreas.

El propio alcalde de la capital santandereana, Juan Carlos Cárdenas Rey, aseguró que “vamos a transformar definitivamente a Bucaramanga en una ciudad de bienestar y oportunidades para todos”.

“Los 400 años de la ciudad y la reactivación económica post COVID-19 son los escenarios propicios para generar esas grandes transformaciones y aspirar a llevar a Bucaramanga aún más lejos”, señaló.

“Sabemos que $10 billones podría parecer una cifra lejana si la comparamos con los $100 mil millones con los que aproximadamente cuenta Bucaramanga para libre inversión; pero si logramos unirnos todos como bumangueses por esa gran meta, seguro lo lograremos”.

“Hoy, más que nunca, Bucaramanga necesita que pensemos en grande y que lo hagamos juntos. No podemos conseguir nada que no visualicemos y que no nos propongamos. Yo, como Alcalde, me propongo llevar a cabo esa visión y espero contar con la participación de todos los ciudadanos para lograrlo, dejando de lado intereses particulares y disputas políticas que en este momento no necesita la ciudad y sí le pueden hacer mucho daño”.

Vale mencionar que para abril de 2021, tanto el Gobierno Nacional como la Alcaldía de Bucaramanga, deberán elaborar un plan de inversión para el desarrollo de la capital de los santandereanos.

Por considerarlo de interés para nuestros lectores, hoy presentamos tres importantes proyectos que harán parte de esta transformación de la ciudad.