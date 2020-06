Consejos para cuando se levante cada día

Debe levantarse cada mañana con determinación si quiere acostarse cada noche con satisfacción. Recuerde: lo importante es llenarse de valor para tener la decisión de actuar con tenacidad y esmero.

La persona que sabe para dónde va, porque tiene claro qué quiere hacer, no necesita que nadie le indique cuál trayecto tomar. Ella sola es capaz de crear un camino donde antes no lo había.

Usted no tiene que ser ‘grande para comenzar’, pero debe ‘comenzar para ser grande’.

No permita que el miedo a perder sea mayor que el entusiasmo por ganar.

Tenga fe en sus habilidades. Recupere la confianza y con los pies en la tierra entienda que puede alcanzar lo que sueña.

Tenga paciencia, perseverancia y persistencia a pesar de todos los obstáculos, desalientos e imposibilidades que surjan en el camino. Esos son los ingredientes para llegar el triunfo.

Si no cambiamos, no crecemos. Y si no crecemos, no estamos realmente viviendo.