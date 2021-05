Dando un sano ejemplo de ciudadanía, portando una camiseta blanca, respetando todas las normas de bioseguridad y bajo el lema de ‘Construir sin destruir’ se cumplirá mañana, 31 de mayo, la denominada: ‘Marcha del Silencio’ en Bucaramanga.

¿Quiénes convocan esta movilización?

Los santandereanos que están en contra de los bloqueos y del vandalismo desatado en medio del Paro Nacional.

“Vamos a decirle no más a los bloqueos, no más a la destrucción, no más al vandalismo y no más a los hurtos. ¡Estamos cansados de tanto caos! Por favor, no dejemos la Ciudad Bonita a la deriva”, señaló Álvaro Yáñez, uno de los ciudadanos que está invitando a la jornada.

Él dijo que esta iniciativa empezó a tomar fuerza en las redes sociales, pero realmente no tiene una cabeza visible: “Es una convocatoria de los santandereanos para los santandereanos”.