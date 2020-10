El menor, que fue diagnosticado con meduloblastoma, un tipo de cáncer cerebral, que ha hecho metástasis, requiere con urgencia la autorización de una cirugía, para extirpar el tumor.

En agosto, su mamá Maryori Chinchilla Ortega realizó una huelga de hambre con el fin de lograr la autorización de unos exámenes, después de esperar más de un mes.

Hoy, Sebastián necesita con urgencia que la EPS le autorice la intervención quirúrgica, pues por el tiempo de espera ya no camina, no puede usar su mano derecha, pierde la memoria constantemente y la oncóloga que lo valora expresa lo urgente de la intervención para no tener un desenlace fatal.

“Estamos esperando que la EPS autorice la cirugía que pidieron los médicos, pero como Coomeva no tiene convenio con una clínica de alto nivel, nos han dicho que están tramitando el pago anticipado y a la fecha no ha pasado nada. Ninguna clínica me ha llamado para informarme del procedimiento. Necesitamos con urgencia esta intervención, antes de que mi hijo se siga deteriorando”, expresó con angustia Maryori Chinchilla Ortega.

Tal es su desesperación que dejó a su hijo en Barrancabermeja, al cuidado de su papá y viajó hasta Bucaramanga para confirmar en qué va el proceso de Sebastián, pues le dijeron que habían realizado el pago con la Clínica Chicamocha.

“Me vine pidiendo chance, una señora que viajó a las 3:00 a.m. me hizo el favor de traerme. Le dije que yo miraba como me rebuscaba para regresar a Barrancabermeja. Aquí donde estoy no tengo ni un peso, pero estoy esperando a que me demuestren con papeles que la cirugía está paga”, agregó.

Voceros de Coomeva le informaron a Vanguardia que ya se efectuó el pago que se requería para la cirugía y que el próximo martes 6 de octubre le harán al menor una resonancia antes de que el miércoles 7 de octubre se realice el procedimiento.

“Sebastián tiene 12 años y desde los cinco fue diagnosticado como paciente oncológico. En ese momento comenzó su lucha por la vida y contra un sistema de salud indolente”, aseguró su madre.