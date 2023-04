Continúa la emergencia por grietas en tres barrios de Bucaramanga

200 casas están afectadas con grietas y movimientos de tierra en La Feria, La Cuyanita y Camilo Torres.

Buitrago dijo que “la Alcaldía nos prometió unos subsidios de arrendamiento pero hasta el momento no ha llegado nada. Esperemos que cuando pase la Semana Santa retomen el proceso”.

La líder comunal explicó que el peligro no cesa, ya que “las grietas en La Cuyanita siguen aumentando. Ya las casas se caen en dos o tres días y quedan como si se hubieran demolido”.

A su turno, Isabel Marín, una de las líderes del barrio Camilo Torres, indicó que “los más de 35 años de esfuerzo con los que levantamos nuestras casas se siguen hundiendo. De la noche a la mañana nos tocó salir y salir a pagar arriendo en este momento es muy difícil. Da tristeza ver como se derrumbaron nuestros sueños”.

Marín narró que hay personas que aún se resisten a salir de sus averiadas casas, especialmente adultos mayores. “Esas personas no tienen para dónde irse. Algunos dejaron hasta sus mascotas porque están tratando de buscar así sea una pieza para trasladarse allá con ellas”, comentó.

Algunos damnificados que vivían en arriendo y que estaban en los albergues salieron a pagar en otros sitios seguros. Sin embargo otros continúan habitando estos sitios.

Para el caso de algunos postes de alumbrado público que se afectaron con el movimiento de tierra, las autoridades les están restringiendo la energía eléctrica pero, según la comunidad, falta que se intervengan algunos alcantarillados que se perjudicaron tras el fenómeno natural.

Por su parte, Marlene Mayorga, habitante de la peatonal ubicada en la calle 25 con carrera 1A del barrio La Feria, manifestó que en esta zona habitan cerca de 35 familias y cuando recibieron la visita de la Alcaldía les aseguraron que allí no resultaron afectados, pero que no debían bajar la guardia ante cualquier señal de alerta. “Nos dijeron que si teníamos para irnos que nos fuéramos pero que no había peligro. No estamos tranquilos, cualquier ruido nos despierta y mientras tanto instalamos plásticos en la parte trasera de nuestras casas para evitar filtraciones de agua”, expresó.

¿Qué se ha hecho y qué se planea?

A la fecha se adelantan estudios para determinar las causas del movimiento de tierra en las zonas afectadas por parte de la Alcaldía y también se realizan censos para facilitar recursos de arrendamiento a los afectados.

El pasado 24 de marzo, la Gobernación de Santander visitó los albergues de los barrios La Feria y Nápoles para entregar ayudas humanitarias. Según el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, “hicimos entrega de 60 kits de salud, 60 kits de cocina, 27 colchonetas, 30 frazadas, dos tanques para almacenar agua y habilitamos servicio de carro tanque para la limpieza de los sanitarios portátiles”.

Aguilar agregó que también se hicieron visitas en los sectores afectados para analizar posibilidades de reubicación de las familias afectadas.

Asimismo, el mandatario departamental anunció que junto con el jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Santander, Fabián Vargas, se adelantan gestiones para reunirse con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, solicitarle ayuda y analizar soluciones definitivas a esta problemática.