Contraloría denunció pérdida de vacunas en Colombia

Las dosis perdidas se reportaron en el Hospital Universitario de Armenia (5), la Clínica Comfamiliar de Pereira (4), el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín (3), la Clínica Medilaser (1) y el Hospital Universitario de Neiva (1) y el Hospital Universitario de Sincelejo (1).

El reporte de la Contraloría hace parte del acompañamiento a las jornadas de vacunación que viene haciendo la Contraloría en el cual se inspeccionaron los centros de acopio, se verificó su almacenamiento y los protocolos para la distribución de las vacunas.

La Contraloría informó que hará nuevas visitas a las IPS donde se detectó la perdida para establecer qué ocurrió.

Se puede perder entre un 5 y un 10%: Minsalud

Este lunes, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó en el programa Prevención y Acción que es normal que en la aplicación de las vacunas se pueda perder entre un 5 y un 10% de las dosis, debido, por ejemplo, a que el vial que contiene las vacunas no traiga la cantidad precisa de las dosis o que se aplique una dosis de manera incorrecta.

Aseguró que con las farmacéuticas se viene trabajando para evaluar el proceso y hacer las correcciones correspondientes para que las pérdidas sean mínimas.

Dijo que “hay ocasiones en las que es tan eficiente que podría incluso sobrar una dosis o quedar una parte muy pequeña de vacuna dentro del vial, la cual a veces es necesario desecharla”.

El superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, expuso que el control de estas situaciones les corresponde a todos los actores del sistema, incluidas las EPS e IPS. También informó que su dependencia conformó un cuerpo élite con más de 80 especialistas y 12 grupos que inició su trabajo hace tres semanas y que está recorriendo todo el país para hacer cumplir los lineamientos definidos por las autoridades para la aplicación de las vacunas.

Detalló que habrá tres ciclos de visitas en todo el país para verificar si se han atendido las alertas de su unidad sobre las presuntas irregularidades en este tema.

En este sentido la Procuraduría aclara que es consciente, por explicaciones que se le han entregado y por las capacitaciones recibidas, que el manejo de la vacuna puede conllevar, por errores involuntarios o accidentes, a la pérdida de algunas dosis. Sin embargo, aclara también que esta condición no significa que no se deba estar alerta e investigar cada caso de manera particular a fin de evitar o castigar cualquier falta disciplinaria o incluso acciones criminales.

“No vamos a descuidar un solo aspecto por insignificante que parezca, no vamos a bajar la guardia en ninguna región, no vamos a desatender ninguna denuncia. Quien por acción u omisión ponga en riesgo la vida de otra persona debe ser castigado con todo el peso de la ley. Aquí nadie puede saltarse la fila, nadie puede desperdiciar una sola dosis de la vacuna. Nos vamos a dedicar a acabar con ese cuentico de que el vivo vive del bobo”, afirmó la procuradora general, Margarita Cabello.