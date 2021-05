$!Convocan a 'Marcha del Silencio' en Bucaramanga el próximo lunes

Según voceros esta iniciativa que empezó a tomar fuerza en redes sociales, no tiene una cabeza visible. Es una convocatoria de los santandereanos para los santandereanos.

"Alguien sacó un comunicado y empezó a crecer la convocatoria. El objetivo de esta movilización es decir no más a los bloqueos y al vandalismo desatado en medio del paro nacional", resaltaron.

La movilización, que será pacífica y no bloqueará ninguna vía de la ciudad, tendrá lugar el próximo lunes 31 de mayo a las 9:00 de la mañana. El punto de encuentro será la Puerta del Sol.

El recorrido planeado es por la carrera 27 hasta la calle 36, desde donde bajarán hasta la Plaza Cívica Luis Carlos Galán.

Los manifestantes deberán llevar camiseta blanca y tapabocas de uso obligatorio.

Indicaron además, que se denominó del silencio como medida de bioseguridad por el tema de la pandemia del COVID-19. "La idea es no hablar, sino expresar nuestro sentir de otra manera".

"Nuestros mensajes son individuales, el objetivo es decir no a los bloqueos, no al vandalismo, si al trabajo y al diálogo. Apoyamos la protesta organizada y constitucional, no la que bloquea el libre acceso y movilidad de los ciudadanos".

Además, los comerciantes, afectados este último mes por el cierre de sus establecimientos también harán sentir su voz de protesta.

Desde la carrera 33 con calle 56 hasta la calle 36, se formarán en línea, para formar una gran mancha blanca.