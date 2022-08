$!Crece el rechazo a instalación de antenas de telefonía en Bucaramanga

Lea también: Día Mundial del Peatón: Estas son las amenazas de andar a pie en el área metropolitana

Tal y como ocurrió en la madrugada del pasado miércoles en Pablo IV. Pasada la media noche decenas de residentes advirtieron sonidos y movimientos extraños en el barrio. Cuando salieron de sus casas observaron dos tractocamiones con gigantescos artefactos: una torre con 20 metros de altura en la cual se ubicaría dicha antena y una grúa con la cual se levantaría tal dispositivo para comunicaciones.

En cuestión de minutos más de 50 habitantes hicieron presencia en la calle 67 con carrera 11 en dicho vecindario, para impedir el progreso de los trabajos.

Estas labores tomaron por sorpresa a toda la comunidad, ni siquiera los líderes cívicos del sector tenían información sobre las tareas que se pretendían ejecutar.

“Llegaron como los ladrones, a media noche y sin anuncios. Hacia la 1:00 a.m. logramos paralizar los trabajos de instalación. Les solicitamos que nos presentaran los permisos correspondientes, pero no mostraron nada. Esta jornada de trabajo no fue informada a la comunidad”, relató a Vanguardia Henry Plata, líder de la Comuna 8 en Bucaramanga.

Los manifestantes se mantuvieron en dicho punto del barrio Pablo VI hasta pasadas las 6:00 a.m., luego de que se retiró la maquinaria pesada y los dispositivos que pretendían instalarse.

En enero pasado en la capital santandereana se emprendieron las obras de dicho proyecto. De las 20 antenas que se contemplaron instalar, hasta la fecha han sido ubicadas siete de acuerdo con el reporte más reciente de la Oficina TIC de la Alcaldía de Bucaramanga.