Fui una de las pasajeras del vuelo humanitario que llegó a Colombia de Panamá el 23 de abril.

Formar parte de un vuelo humanitario produce una sensación diferente a la de cualquier vuelo, en especial porque crecemos con la idea que los vuelos humanitarios sólo existen en las guerras o en situaciones de extrema vulnerabilidad.

Cuando empezó la cuarentena, yo estaba en Panamá. Desde hace dos años estoy liderando la expansión de mi empresa en ese país.

Al principio lo tomé como todos, como algo sorpresivo, pero transitorio. Nunca tuve afán de regresar, pues tenía vuelo de regreso para el 20 de mayo y esa fecha parecía lejana en ese momento.

Pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas empezaron a complicarse, cada día había más casos en ambos países y cada día había más medidas extremas para controlar el virus.

Acudí al consulado de Colombia en Panamá buscando la forma de regresar y encontré que en mi situación había cientos de colombianos, todos con historias muy diferentes a la mía, pero con el mismo deseo de volver a casa y encontrarse con los suyos.

Nos informaron que aunque el cónsul Mario Pacheco hacía todos los esfuerzos, no había ninguna fecha clara para darnos una esperanza.

Como veía las cosas, siempre creí que este vuelo se daría en junio, mes de mi cumpleaños, y me había hecho a la idea de celebrarlo por Zoom como varios amigos lo han tenido que hacer en medio de la cuarentena.

Y un día llegó

la llamada

El martes 21 de abril recibí una llamada que nunca olvidaré. El consulado me daba la buena noticia que habían autorizado un vuelo humanitario de Panamá a Colombia para el jueves 23 de abril y que había la posibilidad de incluirme en ese vuelo.

Llegué al consulado lo más rápido que pude. Allí me tomaron la temperatura y llene algunos formatos informando la dirección donde pasaría la cuarentena en Bogotá y algunos datos personales.

Me entregaron una carta de autorización de abordaje, el itinerario, el número de vuelo y la hora de llegada al aeropuerto de Tocumen.

Había una advertencia muy importante: “Hay 220 pasajeros preseleccionados y solo 186 puestos. Este es un vuelo humanitario, no comercial, y hay 34 pasajeros de relevo esperando que usted les ceda su cupo”.

El miércoles preparé todo para mi regreso, no dormí nada esa noche y muy a las 7:00 a.m. estaba lista para irme al aeropuerto (aunque debía llegar a las 10). Sabía que así aseguraba mi cupo.

Al llegar al aeropuerto me encontré con una fila larguísima de colombianos con mascarillas, todos con la misma ansiedad que yo.

En la fila, respetando el distanciamiento social, empecé a hablar con las personas y a recordar las palabras del Papa Francisco cuando dio su bendición “Urbi et Orbi” el 27 de marzo: “Nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados”.

En esas historias vi a cada una de las personas de la barca, vi la necesidad de todos por contarnos lo que no habíamos compartido con nadie en medio de la soledad, vi cómo en medio de esto no importa qué tan vulnerables somos, porque todos somos vulnerables.

En la sala de abordar

A la sala entré a las 10:00 a.m., aunque el vuelo salía a la 1:30 p.m. A la 1:00 p.m. nos llamaron a abordar.

No había pasajeros impacientes, en ese momento estábamos “todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente”.

Recuerdo perfectamente los ojos del cónsul, brillantes y llenos de alegría, recuerdo su cariño al despedirnos, con la misma alegría que vemos en los aeropuertos a los papás despidiendo a los hijos. Así, con ese mismo cariño, nos despedía él.

Era la primera vez que tomaba un vuelo y conocía las necesidades del pasajero de adelante, de al lado y atrás. Nunca me había sentido tan humana y empática. A todos nos había llegado el momento de volver.

Cumplieron controles

Al abordar, nos tomaron la temperatura y entregaron guantes y mascarillas. Cuando el avión empezó a carretear, vi la flota aérea de Copa Airlines estacionada y mis ojos se llenaron de lágrimas.

En ese preciso momento entendí el ‘ruido de las cosas al caer’ al que se refiere en su libro Juan Gabriel Vásquez. Era la primera vez que sentía ese ruido ensordecedor en medio del silencio.

La hora y media del vuelo transcurrió lento, traté de quedarme dormida varias veces, pero no lo logré. El silencio se interrumpió con la emocionada voz del capitán, manifestando su orgullo por haber estado al mando de este vuelo tan especial.

Como un regalo maravilloso de Copa Airlines y de Wingo, el avión se llenó con el sonido del himno de Colombia mientras aterrizábamos. Me emocioné como nunca en mi vida, se me erizó la piel y se me salieron las lágrimas. Me sentí más colombiana y agradecida que nunca.

La salida del avión fue diferente, debíamos tener un distanciamiento prudente, así que no había ese afán de salir, ni que el de adelante sacara rápido el equipaje; acá nadie tenía un interés particular, sino todos el mismo.

Empecé la fila de migración a las 4:00 p.m. y salí del aeropuerto a las 8:30 p.m., aunque el único vuelo que llegaba ese día al Aeropuerto El Dorado era el nuestro.

Me llené de orgullo al ver que todo estaba organizado, pues recordé las críticas que había leído sobre lo “mal” que lo estaban haciendo en Colombia. Fui feliz esas cuatro horas y media que pasaron porque todo ese tiempo valía le pena.

Nos tomaron la temperatura unas cuatro veces, nos suministraron alcohol para lavarnos las manos, guantes y mascarillas. Hablé con médicos que, de una forma no sólo profesional, sino amorosa, me preguntaron si tenía alguno de los síntomas.

Hubo charlas sobre la gran responsabilidad de cumplir estrictamente con la cuarentena. El país hizo un esfuerzo por traernos de vuelta y ahora el esfuerzo era de nosotros para proteger a los nuestros.

Al final de las charlas, empezaron a llamarnos como en las rutas de los colegios, pues la Policía Nacional se encargaría de llevar a cada pasajero. Mi ruta la compartí con otras dos personas que tampoco olvidaré.

Estoy cumpliendo el aislamiento como debe ser. Estoy feliz, no he sentido soledad, ni angustia, ni estoy contando los días para poder salir.

Sólo he recibido amor y cariño. Todos los días se han comunicado conmigo de la Secretaría de Salud, también lo hicieron de la Alcaldía de Bucaramanga y del Consulado de Colombia en Panamá, haciendo seguimiento no sólo a mi estado de salud, sino a mi estado de ánimo y condiciones en estos momentos.

Sólo puedo dar las gracias y terminar mi relato con estas palabras del Papa Francisco: “El Señor nos interpela desde su cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, y a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita”.