Cuidado, esta cadena de WhatsApp es en realidad una estafa

Los ciberdelincuentes recopilan tal información para luego emplearla con fines delictivos. De acuerdo con el coronel Luis Atuesta, jefe del Centro Cibernético de la Policía Nacional, “el análisis de esta URL con el laboratorio de informática forense muestra que se trata de un programa para captar datos (phishing). Una vez ejecutada la página, se redirecciona a un formulario que no conduce a ningún otro sitio”.

“¡No se deje engañar! No es necesario participar de bonos, sorteos o inscripciones de ningún tipo para acceder al ‘Ingreso solidario’. Absténgase de ingresar o dar sus datos en sitios web que pidan su documento de identificación”, manifiesta el DNP en la sección ‘Así entregamos el Ingreso Solidario’.

También en esta misma página se advierte de no caer en ninguna clase de fraude con el siguiente enunciado:

Por otra parte, esta página falsa usa los logos del Gobierno Nacional en una muy baja resolución y tiene múltiples errores de ortografía que hacen más notorio que no se trata de un sitio oficial del Estado.

Phishing y robo de información

Cómo reconocer un ataque phishing

1. Inspeccionar las direcciones web: antes de hacer clic en un enlace, es necesario percatarse de la extensión del dominio (en el caso de páginas estatales debe ser .gov en lugar de .com o cualquier otra). Ddemás, las direcciones web protegidas inician por https:// en lugar de http://. Además, detalles como los errores de ortografía, la petición invasiva de datos personales y la falta de rigor al imitar la estética de los portales oficiales, son un indicio para sospechar que una página web es falsa.

Sanciones por realizar un ataque phishing

Por todo lo anterior, Colombiacheck reitera que la cadena de WhatsApp es falsa y recomienda no acceder a enlaces engañosos que contengan ofrecimientos de ayuda a cambio de datos personales, pues al hacerlo, usted puede llegar a ser víctima del phishing.

Recuerde, así operan los delincuentes: el atacante falsifica un comunicado de una entidad de confianza, luego mediante mensajes masivos busca que las personas entren al portal web falso, las víctimas ingresan los datos que el atacante solicita y este retiene la información y saca provecho de ella.

¿‘Fake News’ sobre el coronavirus?, nosotros lo chequeamos

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

