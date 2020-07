En los últimos días las redes sociales han difundido información que incita a los ciudadanos a comprar diferentes tipos de medicamentos, mencionando falsamente su eficacia en el tratamiento y cura del COVID-19.

De acuerdo con profesionales de la salud, la Ivermectina, Azitromicina, Aspirina, Ibuprofeno, corticoides o vitaminas, entre otros, no han demostrado su efectividad en el tratamiento, cura o prevención del coronavirus. Por el contrario, tomarlos sin prescripción médica puede acarrear graves problemas de salud.

Mario Castillo, anestesiólogo e intensivista de la Fundación Cardiovascular y el Hospital Internacional de Colombia, HIC, quien además es coordinador de Entrenamiento para atención y manejo de pacientes COVID-19 en Santander, explicó que al ser un virus nuevo ha habido demasiada información y no tener un tratamiento efectivo para la enfermedad incide en la automedicación.

Lea también: Así se debe cuidar a un paciente positivo de coronavirus en casa.

“La gente toma lo que ve, cualquier cosa que sienta que le calma el pánico y trata de protegerse. La campaña que hemos hecho desde el PMU, de la mano de la Gobernación de Santander y las alcaldías, es que el mejor método de prevención son las medidas de autocuidado: tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social y desinfección de las zonas”, señaló.

Luis Guillermo Uribe, médico Infectólogo de la Fundación Cardiovascular enfatizó en que no se ha descubierto ningún medicamento que cambie el curso de la enfermedad, desde el inicio de los síntomas.

“Los medicamentos que en este momento se están comercializando como combos no tienen ningún beneficio. No se ha demostrado que exista uno que prevenga la enfermedad. Lo único que ha demostrado que la previene es el autocuidado”, dijo.

Respecto a la práctica de automedicarse expresó que lo que usualmente ocurre es que las personas empiezan a ingerir dosis de medicamentos más altas de lo normal, causando serios problemas a la salud.

“Todos los medicamentos cuando no se dan con una indicación causan efectos adversos; desde neurotóxicos si se ingieren en dosis inadecuadas, hasta gastrointestinales. Lo mismo aplica para las personas que están abusando de antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, cuando lo toman a unas dosis altas y frecuentes buscando la manera de prevenir o de tratar los síntomas gripales”, mencionó Uribe.

Le puede interesar: Este es el panorama de los menores de edad contagiados con COVID-19 en Santander.

Además de los efectos adversos, Mario Castillo enfatizó en que la práctica de automedicarse sin tener algún síntoma de la enfermedad, conlleva a que se pierda la eficacia del medicamento.

“Automedicarse sin tener una enfermedad puede conllevar a hemorragias gastrointestinales; que un parásito, si lo tengo, migre a otro órgano, úlceras gastrointestinales, arritmias o alergias graves, que pueden llevar al desenlace fatal de una persona”.

¿Qué pasa con la Ivermectina?

La Ivermectina es un medicamento antiparasitario. Recientemente pensó en usarse como tratamiento para el COVID-19. Pese a ello, el Ministerio de Salud dijo que este y otros medicamentos no son la ‘cajita feliz’ contra el coronavirus.

Además, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, indicó que los resultados de la eficacia de la Ivermectina "no son suficientes para indicar que será beneficiosa desde el punto de vista clínico para reducir la carga viral en pacientes con COVID-19".

“No existe evidencia de que funcione y por lo tanto la gente no debe utilizarla para tratarse y menos para prevenir la enfermedad. Hay una tendencia intuitiva a creer que todo lo que se lee en internet funciona, y seguramente es lo que hace que tomen decisiones personales en vez de seguir recomendaciones de profesionales”, agregó el médico Infectólogo de la Fundación Cardiovascular.

¿Y las vitaminas?

Existe la creencia de que tomar vitaminas reforzarán el sistema inmune y por lo tanto en caso de contagiarse de COVID-19 los síntomas serán más leves o incluso no les dará la enfermedad.

Ante ello, el coordinador de Entrenamiento para atención y manejo de pacientes COVID-19 en Santander, explicó que los suplementos vitamínicos se usan en pacientes que tienen algún déficit de esas vitaminas.

“Si tengo una buena alimentación, las vitaminas que necesito estarán ahí, en lo que consumo. La mejor manera de estar fuerte es con una alimentación adecuada. La sobredosis de vitaminas también genera problemas y no me van a volver más fuerte ni me servirán para prevenir la enfermedad”.

Dicho esto, no olvide que la ingesta de combinaciones de medicamentos sin fórmula y sin un criterio médico representa un peligro para su salud.