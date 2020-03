Damnificados en Piedecuesta esperan los subsidios de arriendo

Ya pasó casi un mes desde que sucedió la avalancha que dejó a 1.405 personas afectadas en Piedecuesta, y aún no se entrega ni el primer subsidio de arriendo para las familias que lo perdieron todo.

Existe indignación en los damnificados. Según el reporte oficial más reciente de las autoridades, la avenida torrencial del pasado 26 de febrero destruyó 48 viviendas y 80 más resultaron con perjuicios.

Lea también: La avalancha en Piedecuesta arrasó con todo

Vanguardia habló al respecto con el coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Piedecuesta, Giovanny Rondón. El funcionario aseguró que tal auxilio económico para arriendo sí se entregará.

Rondón explicó que existen algunos inconvenientes relacionados con la documentación que deben presentar quienes quedaron sin vivienda, y con la actual Emergencia Sanitaria que existe en el país ante el arribo del Coronavirus.

“Seguimos esperando el subsidio”

Una de las familias más afectadas por la reciente avalancha en Piedecuesta son los Reyes Lizarazo, quienes habitaban en el sector conocido como Boquerón, a un costado de la vía que conduce hacia San Gil. Además de perder la vivienda, muebles, cultivos y animales, uno de sus familiares perdió la vida y dos más continúan desaparecidos.

Gladys Reyes Lizarazo, una de las damnificadas, este viernes le contó a Vanguardia que “nada que nos entregan el subsidio para el arriendo. Sí nos han citado dos veces por parte de la Alcaldía, pero no ha pasado nada. El lunes pasado fuimos, nos volvieron a llamar para este miércoles y también perdimos la ida.

“Estamos prácticamente con la misma ropa del día de la avalancha. Tenemos muchos problemas económicos. Lo perdimos todo. Mis papás y mis hermanos trabajaban con los pollos, los marranos y los cultivos. A mi papá y a mi hermano en silla de ruedas nos tocó ubicarlos con una de mis hermanas, que también vive en Piedecuesta”, agregó la mujer.

En la vereda Caneyes, existe otra familia que perdió dos viviendas, se trata de los Jurado. De los tres hermanos que vivían en dicha zona rural de Piedecuesta, a dos de ellas la avalancha las dejó ‘sin techo’ y hasta sin ingresos, ya que una de ellas tenía una tienda en su casa.

Mientras Yolanda y Esperanza lo perdieron todo, Rodolfo Jurado se salvó de afectaciones, ya que su vivienda se ubica sobre un montículo que no fue alcanzada por el agua en aquella madrugada.

Ayer, Rodolfo le informó a Vanguardia que “a mis hermanas no les han entregado nada para arriendo, ninguna ayuda. A ellas les tocó irse a vivir con otra hermana. Sí vinieron a la vereda a hacer un censo y a ver cuáles eran los daños, pero no han dado los subsidios para quienes se quedaron sin casa.

“Es más, ni si quiera han hecho la limpieza de todo lo que quedó en el lote en donde ellas tenían las casas. Ahí todo sigue igual y no he vuelto a ver maquinaria limpiando”, aseguró este miembro de la familia Jurado.

Habla el Municipio

Giovanny Rondón, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Piedecuesta, aseguró a Vanguardia que “se han cumplido todos los protocolos, de acuerdo con los lineamientos nacionales. Hemos actuado de acuerdo a la norma.

“En cuanto a los subsidios de arriendo, nos tiene parados aquellos damnificados que no nos han entregado toda la documentación correspondiente. Nosotros no podemos entregar directamente la plata a los ciudadanos, sino que debemos hacerle el giro de recursos a la persona con la cual van a arrendar”, agregó el funcionario.

Rondón explicó que para hacer la entrega del subsidio debe existir un contrato entre el damnificado y el arrendador. “Ellos no lo han gestionado porque quieren recibir la plata en efectivo, y es algo que el Municipio no puede hacer; nos acarrearía problemas. Tan pronto la persona nos presente este contrato de arrendamiento, entre otros documentos, inmediatamente se realiza el giro del subsidio. Hasta ahora no se ha entregado el primer subsidio”.

Dato: 4 personas continúan desaparecidas. Las labores de búsqueda se mantienen, según lo informado.