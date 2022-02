De 12 a 20 eventos sísmicos diarios registra el ‘Nido Sísmico de Bucaramanga’

A las 7:49 de la mañana del miércoles, un evento sísmico con epicentro en Santa Rosa del Sur, Bolívar, y de magnitud 5.6 y profundidad 52 kilómetros fue registrado por las estaciones del Observatorio Sismológico del Nororiente Colombiano, que trabaja en conjunto con la Universidad de Santander, Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Servicio Geológico Colombiano.

Carlos Fernando Lozano, director de este Observatorio, informó que en la estación de Morrorrico se registró una intensidad fuerte, al igual que en las estaciones de Vivero Nazaret y Carrizal. En las estaciones de la UIS, Campohermoso, Floridablanca y Girón, la intensidad fue moderada.

“Estos niveles de aceleración que se registraron se pueden percibir como fuertes, pero en el caso del impacto que pueden tener en edificaciones con sistema sismoresistente va a ser mínimo, teniendo en cuenta que (técnicamente) los niveles de aceleración fueron moderados y bajos”, explicó.

En efecto, la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres confirmó que tras lo sucedido no se presentaron afectaciones, víctimas, ni daños estructurales.

Lozano comentó que Colombia está en una zona donde interactúan tres placas tectónicas, lo que hace que el país tenga una dinámica sísmica. El caso particular de Santander es porque está ubicado en una zona donde está el ‘Nido Sísmico de Bucaramanga’, que es una concentración puntual de eventos sísmicos donde ocurren diariamente entre 12 a 20 eventos sísmicos al día, con una profundidad promedio de 150 kilómetros, lo que conlleva a que un gran número de estos se vuelva imperceptible.

En 2021, según el consolidado anual del Observatorio Sismológico del Nororiente Colombiano, se tuvieron un poco más de 11.000 eventos sísmicos en el departamento, los cuales en su mayoría tienen origen en el ‘Nido Sísmico de Bucaramanga’.

“De esos 11.000 (movimientos telúricos), solo 48 superan una magnitud mayor a 4.0 en sismos registrados en el departamento (y por eso fueron percibidos por las personas). El sismo de ayer tiene otro origen, es decir es independiente a los sismos que ocurren con frecuencia en el ‘Nido Sísmico de Bucaramanga’”, anotó el director.

En su opinión, no es posible comparar si lo de 2021 supera o no los registros históricos de Santander. “Esto depende de las mejoras que se hacen a las redes de monitoreo, tampoco en años anteriores había la misma cantidad de instrumentos. Lo que sí sabemos es que en esa zona del ‘Nido Sísmico de Bucaramanga’ sí ocurren una cantidad de eventos diarios, que en su mayoría por sus características de magnitud (baja) y profundidad hacen que no sean percibidos por la población”.

Cabe destacar que ninguno de los sismos registrados el año pasado, causó afectaciones o emergencias. Por lo menos, en los registros oficiales no hay casos señalados.

¿Cuándo preocuparnos?

Carlos Fernando Lozano, frente a la ocurrencia de eventos sísmicos, recomienda a las personas tomar medidas de preparación, más que estar preocupados de cuándo será la próxima actividad telúrica porque estos no se pueden predecir, ya que actualmente no hay tecnología para lograr esto.

En ese sentido se sugiere garantizar en las viviendas donde se habita sistemas de construcción sismoresistentes. Si se está en un piso alto, la idea no es salir corriendo por las escaleras, sino identificar las zonas seguras para protegerse y, posteriormente, tomar la opción de evacuación.

Por otra parte, recomienda asegurar objetos que podrían caerse en un momento y tener teléfonos de emergencia a la mano.