$!De celdas y cuerdas flojas desde la cárcel de Bucaramanga

Quienes recuerdan a Miguel ‘Bazuco’ saben de su enérgica malicia por lo ajeno, la misma que un día se le bajó a las piernas para representar al Patio Uno de la cárcel, en el concurso: el Festival de Salseros y Salsómanos. Una actividad que todo ‘encanado’ esperaba para coronar al gran bailador, y que en la actualidad ya no se organiza.

En la cárcel Modelo de Bucaramanga lo conocían como Miguel ‘Bazuco’. Tiene historia en cada patio de esta penitenciaría. No en vano registró 12 ingresos a la correccional de menores y más de 37 entradas al penal. Se le acusó desde hurto calificado y agravado, hasta lesiones personales.

A esas horas, debe saberse gracias a la salsa, que la cárcel no tiene rejas. La prisión es sorda, pero nunca muda. Imparte órdenes todos los días y a toda hora. Su voz cotidiana y mecánica es muchas veces registrada entre canciones que relatan las proezas de un Juanito, tan alimaña como cualquier preso:

ya no hay quién salga loco de contento,

y de fieras salvajes cómo no

La muestra pictórica, titulada “Tras la cuerda floja: Arte en –candado”, cuenta con una intervención artística de Pedro Isaac Gelvez Jerez; hijo de Pedro Gelvez Jaimes, quien pintó desde su celda en la Modelo, visitante algo frecuente de ‘la cana’ por eso de robar bancos, pero esa es otra historia.

- Pedro Gelvez Jaimes ve y pinta la cárcel no como una tumba o un cementerio de muertos vivientes, o como en Dostoyevski, una casa muerta, sino como un paraíso artificial donde pintar no depende de un pincel, de una tela, de la ayuda de un familiar o de la ausencia de un guardián, sino sobre todo la complicidad de unos amigos que le recuerdan que su vocación y su misión, no son robar sino pintar. Que pinte y que siga pintando hasta que rompa los muros con esas telas y se oiga gritar: ¡Libertad!

En la pintura “Festival Salsero”, Pedro Gelvez recuerda esos festivales de salsa que se hicieron famosos desde 1993.