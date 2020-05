¿De qué se enferman ahora los bumangueses?

Autoridades piden no ‘bajar la guardia’ contra la depresión, el dengue y el sobrepeso, en lo que resta de la cuarentena. Las infecciones respiratorias, las fallas en el corazón y el cáncer, son las enfermedades que más sufren los habitantes de Bucaramanga.

Vanguardia consultó con las autoridades de salud locales cuál ha sido el comportamiento de las diferentes afecciones de salud durante la cuarentena, y cómo estas han incidido en la población bumanguesa.

En el aislamiento, en la ciudad se dispararon los casos de afecciones mentales. Se advierte un incremento en el dengue, y se estima que aumentó el número de personas con sobrepeso.

Lo primero que dejaron en claro los expertos entrevistados es que “no se han identificado eventos o índices anormales”, diferentes a los que históricamente se han registrado. Es decir, las tres enfermedades que continúan generando el mayor número de consultas médicas en la ciudad siguen siendo, en su orden: Las infecciones respiratorias, las fallas en el corazón y el cáncer.

La Oficina de Vigilancia Epidemiológica de Bucaramanga, la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Bucaramanga y el Observatorio de Salud Pública de Santander señalan que aún es muy pronto para obtener estadísticas precisas y fiables sobre el comportamiento de las enfermedades en cuarentena.

Sin embargo, afirman que de manera preliminar se identificaron incrementos en los casos relacionados con la salud mental, y se estima que también existe un aumento en el número de bumangueses con sobrepeso. El dengue sigue preocupando.

Ansiedad y depresión

¿Se ha indentificado algún cambio significativo en los reportes sobre salud durante la cuarentena? Rafael Ortiz, director del Observatorio de Salud Pública de Santander, respondió que “en estos momentos no es fácil evidenciar cambios en los factores de riesgo de la población en general, o en los indicadores. En lo que sí hemos visto cambios es en los patrones sobre salud mental”.

Nelson Ballesteros, secretario de Salud de la Alcaldía de Bucaramanga señaló al respecto que “la ansiedad es una de las afecciones que está generando” incremento en los reportes de salud pública. Aún falta información para tener el sustento estadístico”.

El pánico, la depresión y el insomnio también perjudican a un mayor número de bumangueses por estos días. La Gobernación de Santander y el Hospital Psiquiátrico San Camilo crearon la ‘Línea de la Amistad’, para la atención de estos casos, que se estima se elevaron en 85%.

Atento al dengue y al sobrepeso

En la ‘Ciudad Bonita’ las autoridades se mantienen en alerta ante los contagios de dengue, que ya se comienzan “a disparar”. Este año, se han contabilizado 402 casos de dengue, según cifras recopiladas por el Municipio entre enero y el pasado 19 de abril.

Rafael Esquiaqui, médico epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Bucaramanga, indicó que “el dengue ha aumentado”. Este experto le advirtió que “recordemos que el dengue puede matarnos a cualquiera”.

Con relación a los kilos de más, el Secretario de Salud de Bucaramanga señaló que en muchos bumangueses “se está presentando la obesidad. Los hemos percibido, pero aún no tenemos datos consolidados. Es muy complejo determinar cifras porque la mayoría de la gente no acude a consultas por esta condición, a no ser que se trate de obesidad mórbida.

“Es preciso tratar de comer balanceado y ocupar el tiempo en alguna tarea o labor, para prevenir la ansiedad y el ocio, y así evitar tener impulsos repentinos por comer o picar”, agregó