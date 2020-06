Del Amazonas a Bucaramanga: la travesía de dos indígenas por atención médica

Todo inició en enero. Pedro necesitaba sacar el registro de nacimiento del menor de sus ocho hijos. Junto a su esposa e hijo Henry, juntaron cuatro galones de combustible para subir a Mirití, un poblado ubicado en la selva al sur de Colombia. Tuvieron que pasar la noche donde su suegro, cerca del río Apaporis, en Guacaya, y allí, cuando despejaban un terreno, Henry sintió un fuerte dolor en la pierna: lo mordió una culebra conocida como cabeza de candado.

1307 kilómetros separan a Leticia de Bucaramanga, distancia que Pedro y Henry recorrieron buscando atención médica.

Con miedo, el padre recorrió el río hasta llegar a Mirití. Allí un enfermero intentó auxiliarlo con antibióticos, pero el veneno se extendía por su cuerpo, la piel de Henry se ennegrecía y tuvieron que ir a Leticia, capital del Amazonas. Allí le hicieron una operación que no tuvo resultado y comenzó una odisea para salvar la pierna y la vida de su hijo. La falta de una UCI (unidad de cuidados intensivos) en Leticia los llevó primero a Villavicencio, donde poco pudieron hacer, hasta que luego de varios días terminaron en Bucaramanga, a 1.307 km de su casa. Allí fue ingresado al Hospital Internacional de Colombia (HIC), donde se recupera lentamente.

Una larga espera

Desde que ocurrió el accidente, hasta que recibió la atención adecuada, transcurrieron tres semanas, una eternidad producto de las deficiencias del sistema de salud. Por fortuna, Henry continúa en tratamiento y su salud ha mejorado. No obstante, el drama ahora se da por otra circunstancia: la cuarentena por el COVID-19 los ha obligado a permanecer en Bucaramanga desde hace cinco meses.

Recibieron apoyo de la Fundación Montañas Azules, el programa social de la Fundación Cardiovascular de Colombia que brinda hospedaje y alimentos a personas vulnerables que requieren de algún tratamiento en la ciudad.

Junto a ellos hay otras 20 personas, de las cuales la mitad son indígenas. Como él, se encuentran ‘varados’ en la ciudad, esperando volver a sus comunidades, pero la coyuntura por la pandemia y la falta de dinero se los impide. “Los hijos de ellos se enfermaron porque allá no hay para hacer cirugía, los mandaron para acá”, cuenta Pedro. También recuerda la historia de un joven, quien vino a Bucaramanga porque su papá estaba ‘grave’, pero llegando a la clínica murió y ahora está aquí sólo.

Atrapados en Bucaramanga

Durante su estadía, no ha podido comunicarse con su esposa ni con sus hijos, pues allá no tienen señal. Sólo ha hablado con un cuñado que vive en La Pedrera, a tres días de su hogar en Mirití. Su mayor preocupación es el bienestar de su familia, pues ha visto que los casos de COVID-19 en Leticia han aumentado. Hasta el momento, los días para Pedro y para más indígenas en Bucaramanga transcurren en un limbo.

“No sé qué hacer, yo no valgo nada aquí, en mi tierra sí valgo, la gente me conoce, saben que sé mucho espiritualmente, pero aquí los blancos no. Estoy sufriendo mucho”.