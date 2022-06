Denuncian accidentes por cables atravesados en vías de Bucaramanga

El hecho ocurrió en la calle 33 con carrera 11, en Bucaramanga, el pasado miércoles, cuando la víctima se dirigía a su lugar de trabajo, y de repente cayó de su moto sin entender porqué.

Una vez en el piso, manifiesta José Alberto, que revisó el lugar para entender el hecho, y se percató de un cable atravesado en la carretera.

“Yo iba despacio en la moto, eran como las 4:50 de la mañana, cuando en un segundito, me caí contra el piso, me raspé la mano y se me torció la dirección de la moto. No supe que pasó pero apenas me caí llegaron dos hombres a preguntarme qué me había pasado. En ese momento otro hombre en moto que iba por el mismo camino, me ayudó a levantar y hasta me dijo que me acompañaba hasta el trabajo, porqué de pronto esa estrategia del cable era para robarme” le contó Jose Alberto, ciudadano de Bucaramanga a Vanguardia.

Al respecto, la Policía de Bucaramanga nos informó que hasta el momento no han recibido ningún tipo de información o denuncia, por casos parecidos, ni se ha reportado esto como una nueva modalidad de robo.

Sin embargo, las autoridades si manifiestan que los delitos por robo de cables van en aumento en la ciudad y que probablemente se haya tratado de un accidente por el intento de robo de estos elementos.

La Policía pide a la ciudadanía que por favor denuncien cualquier tipo de infracción, delito o intento de robo, con el propósito de abrir investigaciones que permitan el buen cumplimiento de la seguridad en Bucaramanga.