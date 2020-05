Denuncian aumento en el cobro de los servicios públicos en el área metropolitana

“Normalmente pagaba $30.627, luego $41.308 y ahora me están cobrando $215.655 en el recibo de la luz”. “Yo pagaba $6.000 de gas y ahora llegó por $64.000”. “A mí me llegó la factura de la Essa para pagar el 5 de mayo y ahora me están cobrando doble y con fecha de pago hasta el 26 de mayo”.

Estas son algunas de las quejas de los habitantes del sector San Antonio de Carrizal y barrios cercanos, quienes aseguran que en el último mes el cobro de sus servicios públicos, gas y energía, ha incrementado de manera inexplicable.

Óscar Julián Jaimes, líder de la Junta de Acción Comunal manifestó que en el 80 % de las familias el valor de las facturas aumentó en dos, tres y hasta cinco veces su valor.

“Personas que pagaban entre $10 mil y $14 mil pasaron a pagar $50 mil y $60 mil por el servicio de gas, estando al día. En el caso del recibo de la energía, en algunos casos, no reportaron el pago del mes pasado y el cobro llegó doble, en otros el aumento es absurdo”, denuncia Óscar Julián Jaimes.

Marcela Muñoz, gerente de Servicio al Cliente de Vanti explicó que, para no exponer a los técnicos de lectura ni a los clientes al virus en los primeros 28 días del aislamiento preventivo obligatorio no se realizó la lectura a los hogares que cuentan con el servicio de gas, medida que no aplicó para los establecimientos comerciales.

“¿Qué pasó durante este periodo? La mayoría de los hogares tuvieron que cocinar más, bañarse más y hacer un mayor uso del servicio. Este mayor consumo de gas se verá reflejado en la factura de mayo, pues ya retomamos la actividad de lectura y el consumo facturado es un consumo real”, dijo.

Pese a ello, los ciudadanos afectados solicitan la revisión del consumo, porque en algunos casos se incrementaron el 100 y el 200 por ciento.

“Si bien sabemos que estamos dentro de las casas y consumimos un poco más, no es normal que se incremente así, ni porque estuviéramos pasando de tres comidas a diez. Además, estos barrios son estrato 1 y 2, ninguno tiene ducha con calentador”, argumentó el Líder Comunal.

En el caso del servicio de energía eléctrica muchos hogares pasaron de pagar $50 mil a $200 mil.

“Hay muchos hogares que no tienen ingresos, otros solo se ganan un mínimo. Si los servicios incrementaron $100 mil o $200 mil les está afectando directamente en la alimentación. Necesitamos que la Superintendencia de Servicios Públicos tome cartas en el asunto. Es un abuso por parte de las empresas y más en la situación en la que estamos, necesitamos solidaridad con el tema”, finaliza Jaimes.