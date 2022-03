Denuncian caso de presunto acoso laboral y sexual en el HUS

El 24 de febrero de 2022, Tatiana Mejía interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de acoso sexual y laboral contra un funcionario de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander.

Todo trascendió, según lo narrado a Vanguardia, cuando en agosto de 2019, ella pasó a la Subgerencia de Mujer e Infancia en la mencionada institución de salud, donde ejecutaba labores administrativas. “Cuando llegué allí la cosa empieza a ser más hostigante, pero yo intento manejar todo por miedo a perder mi trabajo. Siempre rechacé comentarios, insinuaciones, ofrecimientos y acercamientos”.

Si bien, la relación entre ambos era estrecha, porque con el paso del tiempo habían establecido una amistad muy cercana, ella tomó la decisión de alejarse creyendo que sería la mejor opción para seguir conservando su puesto de trabajo.

Sin embargo, a su juicio, esta decisión lo que hizo fue empeorar el panorama porque empezó el verdadero ‘calvario’. “Entraba a mi oficina a tomar fotos y si no estaba me decía que en dónde estaba, que si ya no trabajaba ahí, que me acordara que ese cargo lo habían creado para mi y no estaba siendo efectiva. Además le tomaba fotos a mi escritorio, hostigaba a mis compañeros, con ellos lograba obtener mi ubicación exacta”.

Además, aprovechaba cualquier oportunidad para lanzarle comentarios como “usted siempre toma malas decisiones, hágame caso y la va mejor”, “usted no quiso hacer parte de mi ganado, entonces paila”, “usted es mi amiga y me preocupa su estabilidad laboral”, “me preocupa porque se vienen cambios”, “hoy viene mostrando todo”.

Para Mejía, el día en que todo se salió de control fue “cuando entró a mi oficina y le tomó fotos a mi agenda personal”. Y fue justo ahí cuando hizo contacto con el Gerente de HUS para ponerlo en conocimiento de la situación, a lo que él le sugiere poner la queja ante la empresa con la que ella firmó el contrato.

“Yo radico la queja el 14 de diciembre (de 2021) y el 17 de diciembre la empresa contratista me cita para que cuente los hechos. Ese día se levanta un acta y se diligencia el formato para pasarle al Hospital el caso. Luego recibo una carta donde me dice que mi cargo ha sido suprimido. Yo me lo presentía”, aseveró.

Si bien las cosas venían sucediendo desde tiempo atrás, Mejía considera que todo “estalló” cuando expone su caso en una respuesta a una publicación que hizo el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, el 21 de enero de 2022, en su cuenta de Twitter, refiriéndose al escándalo que salpicó a la Liga de Atletismo de Santander. “Ahí es cuando pasan la queja al Comité de Convivencia. Yo no pensé que esto escalara hasta este nivel, solo buscaba la protección del Hospital”.

Lo más angustiante de este proceso, más allá de estar sometida a un escándalo público, dice la mujer, es cuando “me mandan emisarios y me dicen que no toque a quien no debe, usted lo que debe es estar agradecida porque estuvo todos estos años en el hospital, no se meta donde no debe. Incluso viene él mismo hasta mi casa y esa conversación está grabada. Ahí admite que el jamás tuvo algo conmigo. Y es que yo jamás me insinué, jamás tuve una relación con él, solo un relación de amistad muy cercana que no le quita ni le pone a mi denuncia”.

