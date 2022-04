También le sugerimos: ¿Qué hacer en Bucaramanga? RoofTop Festival, lanzamientos de Marvel y más

Con apoyo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga se revisan imágenes de sistemas de videovigilancia en el sector, entre otras labores de pesquisa adelantadas, para tratar de identificar características del individuo que retuvo y atracó al estudiante de la Escuela Normal Superior.

Comunidades educativas y familias alertan el crecimiento de esta modalidad de asalto en entornos escolares de Bucaramanga. Más allá de los hurtos, existe gran preocupación por posibles casos en los cuales los menores de edad puedan ser víctimas de abuso sexual o de “secuestro exprés”, como denominan las autoridades a este tipo de raptos.

“La seguridad en los entornos de los colegios está muy descuidada por parte de las autoridades. La Policía no hace presencia constante. Se ven algunos uniformados en la mañana, a la hora de ingresar entre 6:00 a.m. y 7:00 a.m., pero cuando los estudiantes salen no hay policías”, manifestó Álvaro Riaño, quien denunció la retención ilegal de su nieto en las afueras del colegio Salesiano.

