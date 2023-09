Denuncian irregularidades en convocatoria para fabricación de carrozas del desfile de la Feria Bonita

Hay que resaltar que para este tipo de contrataciones se pueden realizar de dos maneras, la primera sería por contratación directa o por convocatoria de estímulos directamente a artistas y grupos de artistas de manera plural, la cual se decidió realizar finalmente. Sin embargo, esta se hace por lo general con 3 meses mínimos de anticipación para que no haya problemas con los tiempos de compras de materiales o elaboración de las piezas artísticas, para esta edición no fue el caso, de acuerdo con una fuente citada por El País: “Los tiempos de Ley de Garantías no permitieron hacer contratación directa, ni una convocatoria de estímulos sin que esta estuviera amarrada, dado que si se hacía con transparencia se debía lanzar en abril y no en agosto como se hizo”, señaló una fuente cerca a El País.

Sin embargo, todo apunta a que antes de que se diera la noticia de los elegidos, ya dichas carrozas estaban en proceso de construcción, prueba de ello son unas imágenes mostradas por el periódico El País, que muestran cómo el 4 de septiembre, sólo 3 días después de que se anunció el ganador, las carrozas ya tenían una avance significativo, lo que para expertos en la materia, es casi imposible.