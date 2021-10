Depresión y suicidio, principales manifestaciones de los problemas de salud mental de los adolescentes

Actualmente la depresión y el suicidio se ubican como la cuarta causa de muerte entre la población de 15 a 19 años y también son una de las principales manifestaciones de los problemas de salud mental en esta población.

En Colombia, el más reciente informe del Dane indicó que en el primer trimestre del año se registraron 709 suicidios por lesiones auto infligidas, un aumento de 124 casos con respecto al mismo periodo en 2020.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el próximo 10 de octubre, Vanguardia dialogó con Heidi Oviedo, psiquiatra infantil del Hospital Psiquiátrico San Camilo, quién entregó pautas para prevenir y tratar las patologías de salud mental en los menores.

Según la profesional, la prevención de los trastornos mentales en la niñez y la adolescencia empieza con la prevención de los factores de riesgo de los padres de familia en su propia niñez y adolescencia.

Es decir, si hay padres que en su juventud padecieron maltrato, abuso o vivieron en un entorno poco agradable o violento, es muy probable que repliquen las mismas conductas con sus hijos.

“Tenemos que empezar a educar a la sociedad en la construcción de una familia y enseñarle a los hombres y mujeres en su niñez y adolescencia a ser buenos padres y madres. La clave está en que se debe generar un clima de protección hacia la familia, no todo el mundo tiene la obligación de tener hijos, pero sí deben educarse en cómo tener una parentalidad adecuada. Además los gobiernos tenían que empezar a trabajar desde hace mucho tiempo en intervenciones a nivel general que mejoren la calidad de vida de las personas”, señaló.

Sumado a ello recalcó que es importante trabajar en una verdadera educación sexual, más allá de solo enfocarse en los métodos de planificación familiar.

“La primera prevención está en educar a los adolescentes en una sexualidad responsable, ponerlos a pensar ¿Cuántos hijos quiero tener? ¿En realidad los quiero? ¿Qué va a pasar con ellos?. Ahí tenemos la raíz de los problemas, si consumo drogas, alcohol y no pienso en una planificación familiar ¿Cómo me voy a hacer responsable de un hijo?. Debemos generar en los barrios, pueblos, ciudades, etc. entornos que favorezcan la construcción de una familia”, explicó la psiquiatra infantil.

Además de ser un tema al que se le debe prestar atención por cuestiones de salud, los trastornos mentales en los adolescentes pueden afectar su rendimiento académico y contribuir a la deserción escolar.

“Las personas que consumen droga tienden a tener más problemas de personalidad y eso redunda en maltrato, deserción escolar y pobreza”, resaltó Oviedo.

¿Por qué consultan los jóvenes bumangueses?

De acuerdo con Heidi Oviedo, los trastornos más comunes por los que consultan los adolescentes son consumo de sustancias, depresión, 'cutting' (cortadas en el cuerpo), trastorno bipolar, problemas de aprendizaje y problemas familiares .

Ante ello señaló que lo más importante es que los padres normalicen la visita a donde un profesional y que no confundan la depresión con una tristeza pasajera.

"Al adolescente se le considera como una persona independiente al que no hay que ponerle cuidado y no se le supervisa, lo que puede desencadenar otro tipo de situaciones como el 'sexting', que busquen grupos en donde les enseñan a hacerse daño, donde les cuentan de diferentes formas de suicidio o donde hablan de tristeza. Muchos creen que la única manera de solucionar la depresión es a gritos, pues no la consideran como una enfermedad y resulta que es una patología que viene de años atrás y por muchas causas", enfatizó la profesional en psiquiatría.

¿Puede uno mismo ayudar a mejorar su salud mental?

Para mejorar su salud mental puede aplicar los siguientes consejos:

1. Tener un adecuado descanso, para los niños entre 8 y 10 horas.

2. Evitar estar expuestos a pantallas o luz blanca, especialmente a la hora de dormir, por lo menos una hora antes.

3. Hacer actividad física dentro o fuera de casa, para incrementar la sensación de tranquilidad.

4. Tener un hobbie, leer, cocinar, o juegos de mesa.

5. Buscar la tranquilidad y romper la barrera que puso la pandemia de salto de la cama al trabajo y del trabajo a la cama.

6. Mantener una alimentación saludable.

¿Cuándo acudir a un especialista?

“Cuando se empiezan a notar cambios de comportamiento, si empezamos a sentir que en lo que antes éramos hábiles y ahora no o sentir agotamiento y poco disfrute de lo que antes nos gustaba, se debe prestar atención debido a que son factores de riesgo importantes que pueden llevar al aislamiento y la soledad. El hecho de que una persona que tenía una buena socialización quiera estar sola o encerrada son claves para acudir a una atención. Así mismo, cambios en el sueño, en la capacidad física o también mayor o constante irritabilidad, son alarmas para pensar buscar una ayuda profesional” indicó Catalina Cortés, psicóloga clínica de Compensar.