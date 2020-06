Deserción escolar en colegios privados: el caso de ‘Ternura’

“Empezamos actividades dos semanas después de que inició la cuarentena, por lista llamamos a cada estudiante para conocer su situación y saber qué metodologías utilizar”, afirmó Clara Argüello Durán, representante legal del colegio.

El jardín infantil tiene en total 120 estudiantes que hacen parte de sus cursos desde pre jardín hasta quinto primaria. Sin embargo, las dificultades presentadas por la pandemia provocaron que algunos de ellos se retiraran del colegio.

“Hay muchas razones, entre ellas está la falta de dinero para pagar la mensualidad porque los papás se quedaron sin trabajo, algunos padres trabajan y no tienen tiempo para sentarse con los niños y apoyarlos en la tarea. Otros, no tienen equipos tecnológicos para conectarse”, afirmó Argüello Durán.

La situación por la pandemia provocó no solo crisis económica en las familias sino en las instituciones como Ternura, cuyo sostenimiento depende del pago de la pensión para suplir el sueldo de sus docentes y proveer a los estudiantes de los recursos necesarios para las actividades.

“Es mucho más complejo cuando los colegios no son tan grandes como este, en muchas áreas no vimos el apoyo de los organismos correspondientes del estado para brindar más opciones a los padres de familia y no ver este escenario triste del retiro de nuestros niños”, indicó la representante legal.

El mejor método para las clases

Definir la herramienta digital adecuada para todos los niños se convierte en un reto, al inicio definieron realizar las clases por Whatsapp para aquellos que no tenían computador en casa.

A través de este medio delegaron las actividades académicas cada semana hasta que decidieron incursionar con la plataforma Zoom. “Fue muy complicado porque muchos no sabían cómo utilizar las herramientas o no tenían correo entonces tuvimos que explicarles a todos desde cero”, mencionó Estefany Cervantes, una de sus educadoras.

“Al final los padres de familia fueron muy colaboradores y varios de ellos prestaron sus computadores para que los niños pudieran realizar sus tareas”, agregó.

En la actualidad, manejan la plataforma Microsoft Teams la cual les brinda opciones factibles para subir las guías y definir las responsabilidades de cada salón.

Eliana Consuelo Pérez es la madre de Juan Pablo Muñóz, quien cursa tercer grado en el jardín y afirmó que “la pandemia ha cambiado todo y a veces se torna mucho estrés en la casa sobre todo cuando hay más de un niño en clase. Sin embargo, en Ternura nos han dado buenas herramientas y han sido comprensivos y pacientes. Nos dan espacios para enviar las tareas porque entienden las dificultades”.

Tanto Clara Argüello como los padres de familia de la institución, esperan encontrar pronto una solución para que ningún otro niño tenga que dejar de educarse por las dificultades que esto representa.

Esto dice la Secretaría de Educación al respecto

En los últimos 5 años el sector público ha aumentado su matrícula y el sector privado la ha disminuido según Ana Leonor Rueda Vivas, secretaria de educación de Bucaramanga.

“Son los papás quienes decidirán cómo garantizar el derecho a la educación de sus hijos, ya sea que busquen cupos en sector oficial o regresen a las instructores educativas privadas”.

Los rectores de toda las instituciones deben suministrar la información correspondiente de los datos y matrículas en el Sistema de Matrículas Estudiantil, Simat. Sin embargo mencionó que si se llegara a presentar solicitud de cupos “haremos lo que está establecido: recibir en la medida que haya capacidad”.