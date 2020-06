Detienen a gerente de Nueva EPS en Santander por 63 desacatos de tutelas

La mujer fue detenida en vía pública y tendrá que cumplir 183 días de arresto.

Según conoció esta redacción, en la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander hay un registro de más 16.400 acciones de tutela contra Nueva EPS desde el año 2008.

Mediante comunicado, la entidad prestadora de salud aseguró que la orden de arresto de Vega obedece a sanciones de tipo administrativo y es ella, con la representación legal que asume en la zona, quien debe cumplirlas.

“Estas sanciones se presentan en todas las EPS del país y no es una situación única de nuestra Compañía. Nueva EPS acata y respeta las decisiones judiciales y ha venido trabajando con la rama judicial para mostrar los avances en los temas y a nivel interno en ajustar sus procesos”, informó el comunicado.

En la comunicación, la EPS también afirmó que no es cierto que la gerente “...esquivaba las órdenes de detención porque constantemente cambiaba de residencia. Es importante señalar que la información no es cierta y que ella puede demostrar que no ha cambiado constantemente de domicilio ni ha salido del país desde hace dos años como una manera de huir de las autoridades”, explicaron en el boletín.