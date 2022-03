Día de la Mujer: Rompiendo estereotipos

En Vanguardia reconocemos a esas mujeres que siguen cerrando brechas de género y les dedicamos un programa especial para reafirmar el discurso de lucha y empoderamiento.

Según ONU Mujeres, el mundo no es un lugar seguro para las mujeres y niñas: 200 millones, en 30 países, son mutiladas genitalmente; a 750 millones las casan antes de los 18 años; en 18 países los esposos pueden impedir que trabajen y en 49 no hay leyes contra la violencia doméstica; una de cada cinco mujeres ha sufrido de violencia física o sexual por parte de su pareja y muchas no se sienten seguras ni en el día, ni en la noche, ni en el colegio o el trabajo ni en sus propias casas. Aquí estamos para decirles que, ¡no están solas!