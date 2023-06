$!Críticas y aplausos sobre el ‘Día sin carro y sin moto’ en Bucaramanga y su área

“El cambio es notable, y me parece muy bueno. Se siente menos ruido y contaminación. El tránsito de vehículos fluye rápido, sin trancones. No existe el caos al que estamos expuestos casi todos los días”, expresó esta ciudadana frente a dicha restricción vehicular.

Pérez hace parte del sector de la población que celebró la medida del ‘Día sin carro y sin moto’ en los cuatro municipios. Aseguró que respiró una mejor calidad de aire, y que no sufrió las afectaciones generadas por la contaminación auditiva que normalmente perjudica a la ciudad.

Alrededor de 20 minutos tardó cada recorrido que realizó María Antonia este martes a bordo de Metrolínea. Aunque resaltó las bondades del servicio en materia de tiempo, criticó la falta de buses. En ninguno de los tres recorridos que hizo en esta jornada encontró sillas disponibles. “Siempre me tocó de pie”, señaló.

“Da pesar que dejen acabar Metrolínea y verlo así como está. Soy usuaria desde que comenzó el servicio, y me parece que es una gran opción para la movilidad de los ciudadanos”, dijo Pérez.

90 % del parque automotor en el área, como no hubo trancones en esta jornada los taxistas pudieron realizar las carreras en menor tiempo, lo cual les permitió a su vez atender a más usuarios y por ende cobrar más servicios.

“Desde el barrio Fontana hasta la carrera 27 con calle 37 me gasté menos de 12 minutos. La habilitación del carril exclusivo para el transporte público también fue una buena idea, y ya se refleja en una mejor movilidad”, señaló Daza.

Silvestre Daza es uno de los transportistas referentes en el gremio local. Tiene más de dos décadas trabajando como taxista. En materia de movilidad, este líder del ‘poder amarillo’ calificó la jornada como “diez sobre diez. El tráfico fluyó y no hubo embotellamientos”.

Ella, quien dice representar las voces de las docenas de negocios que funcionan en el centro de Bucaramanga, es enfática en decir que “nuestra actividad económica se ve mermada. Eso es muy grave, sobre todo en dinámicas de reactivación en las que andamos tras el paso de la pandemia del COVID-19. No me cansaré de decir que esta jornada, que reduce la movilidad vehicular, termina golpeando fuerte”.

En sus cuentas, en un día normal vende entre 25 y 30 vidrios y cuadros, “pero ayer, a las 4:00 de la tarde, apenas había vendido dos espejos. La verdad es que este tipo de jornadas ambientales se convierten para nosotros, como comerciantes formales, en un auténtico descalabro. Así las cosas, no hay negocio que aguante”.

Ella asegura que no desconoce “todos los esfuerzos que en materia de sostenibilidad se deben adelantar en Bucaramanga. Entiendo la importancia de preservar el medio ambiente, entiendo lo valioso que puede ser promover el uso de las ciclas y de los buses, pero estar a tono con la naturaleza y rescatar la movilidad en esos modelos de transporte, no implica lesionar los intereses de quienes pagamos impuestos. No es justo”.

Ella insiste en decir que “los beneficios ambientales de este tipo de días son inmensos, pero en nuestro caso también se nos abre un hueco enorme en las cuentas”.