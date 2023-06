Director del DNP dice que alcaldías deben financiar el SITM ¿Qué pasará con Metrolínea?

Desde Bucaramanga, el director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, Jorge Iván González, se pronunció ante la crisis financiera del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metrolínea, que conduce a una posible liquidación. El funcionario afirmó que son las alcaldías del área metropolitana de Bucaramanga las responsables de sacar al sistema de los problemas económicos.

En medio de una rueda de prensa, González sostuvo que en ninguna ciudad la tarifa es suficiente para que el transporte público funcione.

“La tarifa no pueda financiar la operación. Se requiere recursos de la nación como de las ciudades”, agregó.

Para el Director del DNP, es importante la financiación que los sistemas de transporte masivo reciben por parte del Gobierno Nacional, pero también los aportes de las ciudades, que en el caso de Metrolínea debería ser provenientes de Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Girón.

“La nación colabora, pero también le exigimos a los municipios que mejores las posibilidades de recaudo”, aclaró el funcionario.

Bucaramanga, “con potencial”

Desde la Alcaldía de Bucaramanga han explicado que las obligaciones que el ente gestor registra con sus acreedores ascienden a $300 mil millones, razón por la cual antes del 17 de julio las alcaldías del área metropolitana deberán entregarle al Ministerio de Transporte un plan que responda a la grave crisis de Metrolínea.

Para Jorge Iván González, la Alcaldía de Bucaramanga tiene “potencial” para poder tener otros métodos de financiación para salvar a Metrolínea de la liquidación o la capitalización.

“La ciudad tiene las potencialidades de generación de recursos además del predial y el ICA, podrían mejorar los recursos por las dinámicas de la urbanización,”, sostuvo el funcionario de la Casa de Nariño.

Según la jefa de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Saharay Rojas, el director del DNP no conoce la situación del sistema de transporte que tiene pasivos por $500 mil millones.

“Que Bucaramanga tenga los recursos para pagar ese pasivo pues, la respuesta sería, por qué los bumangueses tendrían que responder con recursos de sus impuestos por unas inversiones más allá del aporte de su capital en una empresa de sociedad anónima. No tiene ninguna razón ni técnica ni política ni financiera”, aseguró la funcionaria.

Entre sus razones, dijo, así no se va a mejorar la prestación del servicio de Metrolínea. “No estoy poniendo recursos para la prestación de servicios que ha garantizado Bucaramanga en los cuatro años de Gobierno con cerca de $50 mil millones que ha aportado. Garantizar la prestación del servicio. Esa es la responsabilidad de los municipios, no que el ente gestor se liquide o no se liquide”.

La crisis de Metrolínea

A mediados de julio, las alcaldías del área metropolitana deberán entregarle al Ministerio de Transporte una alternativa para ‘salvar’ el sistema.

En la propuesta debe definirse si el ente gestor se liquida o se capitaliza. Si el camino es este último, se deberá especificar de dónde llegarían los recursos.

Según ha afirmado la gerente del Sitm, Yolima Espinel, al sistema no solo le faltan buses si no que, además, requiere de la infraestructura necesaria para poder cumplir con su funcionamiento.